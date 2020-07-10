切洋葱 差点把命除脱

7月8日，是一年一度的世界过敏性疾病日。在大多数市民记忆中，可能一提起过敏，第一反应就是花粉、海鲜等过敏源，引发的湿疹、荨麻疹等皮肤病。

实际上不仅仅是花粉、海鲜会引发过敏，蟑螂、洋葱、牛奶、镇痛药等常见物品也可能使人过敏，甚至引发支气管哮喘这样的呼吸道疾病。昨日上午，记者采访了市急救中心呼吸科副主任医师杨晓娟，她对相关情况进行了科普。

过敏引发哮喘很危险

今年5月，市急救中心呼吸科接收了一位由其他医院转来的45岁支气管哮喘患者张明（化名），这名患者入院时情况相当危险，嘴唇发紫、神志不清，已经出现浅昏迷的情况。

经过市急救中心呼吸科进行插管、上呼吸机，补液、针对性用药等抢救措施后，张明终于在RICU（呼吸重症监护室）苏醒了过来。他向医生自述了发病的原因：原来他本身就有支气管哮喘病史，最近几年控制得不错，一直没有发作过。发病前他在家做菜切洋葱，突然感觉胸闷，喷了哮喘喷雾没好转后，步行前往最近的医院看病。没想到在第一家医院用药后病情依旧没缓解，最后呼吸困难导致缺氧，病情加重后被送到了医疗条件更好的市急救中心进行抢救。

为何张明切洋葱会引发如此大的问题，甚至被送进了ICU抢救？杨晓娟表示和过敏有关：“洋葱属于刺激性食物，在本身有支气管哮喘病史的情况下，闻到这种刺激物质，一旦发生过敏引发气道痉挛，支气管哮喘发作，可能直接危及生命。”

经过市急救中心呼吸科的精心救治之后，张明的身体恢复得很好。在休养完毕后，最后是步行离开了医院。

过敏源可以排查

事实上过敏引发哮喘的过敏源不仅仅有洋葱，还有很多意想不到的物质。为此，杨晓娟分享了一个工作当中遇到的病例：一名60多岁的男性患者在某医院普外科接受了手术，术后疼痛比较厉害，于是医生让患者服用了常用药戴芬（双氯芬酸钠）镇痛。没想到引发了过敏，导致患者出现支气管哮喘，最后也是通过市急救中心抢救才转危为安。

杨晓娟告诉记者：“在现实生活当中，过敏源是非常多的，除了我们熟知的花粉、草粉、海鲜、河鲜外，还有尘螨、家用动物、蟑螂、油漆、饲料、活性染料、洋葱、蛋类、牛奶、阿司匹林、抗生素等。”

连牛奶、阿司匹林这样常见的食物、药物都有可能是过敏源，普通人如何防范？杨晓娟表示，主要依靠测试：“通过特异性变应原测试，我们可以查出大部分过敏源。之前我们就从一个60多岁女性患者身上查出过敏源是蟑螂。平时我们医院做得较多的是皮肤变应原试验，通过在前臂做点刺，检查变应原（过敏源），这种试验皮损小，患者无痛楚，就像被蚊虫叮咬一样。”

远离过敏源很重要

如何避免发生过敏引发的支气管哮喘？杨晓娟认为最关键还是在预防：“预防过敏说起来很简单，就是长期避免与过敏源有接触，减少危险因素。但实际生活中比较难，因为大部分人不遇到过敏，都不会排查过敏源是什么，所以我只能按照过敏源分类提些建议。首先需要说明的是，一般支气管哮喘，都是有支气管疾病病史的患者，他们需要注意日常的管理。”

随后记者按照杨晓娟的介绍，整理了三条建议：“首先，春暖花开的季节，有支气管疾病病史的市民最好不要去户外赏花，避免花粉、草粉过敏；其次，遇到熏腊肉、烧纸、油漆等散发刺激性气味的时刻，一定要注意躲开；最后，在患病吃药的时候，一定要避开可能诱发过敏的药物，如果不懂可以提前跟医生说明自己有支气管疾病的病史，避免服用阿司匹林发生过敏。”（记者 赵映骥）