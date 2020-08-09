主讲人：哈尔滨医科大学附属第四医院心血管内科主任医师 张明宇

不少高血压患者是在体检，或治疗其他疾病时偶然发现血压异常的。确诊后，他们常希望马上进行药物治疗，害怕病情严重导致心血管问题。实际上，有些高血压其实不用着急吃降压药。

首先，患者需要明确的是，自己是不是满足3个条件。

第一，血压只是轻度升高（140/90毫米汞柱≤实际测得血压＜160/100毫米汞柱），且初次发现。

第二，危险因素少于2个，具体有：男性＞55岁，女性＞65岁；吸烟或被动吸烟；糖耐量受损（往往是糖尿病前期）；血脂异常；有早发心血管疾病的家族史；中心性肥胖（腹部肥满）。

第三，未出现以下合并症：超声显示左心室肥厚；颈动脉粥样斑块；微量蛋白尿或血肌酐升高；心脏病或脑血管病，比如冠心病、心梗、脑梗、房颤等；肾脏疾病；外周血管病；视网膜病变；糖尿病。

如果满足上述条件，确诊高血压后应首先通过改善饮食习惯、环境因素等，进行非药物治疗，3~6个月后若是血压仍居高不下，可考虑进行药物治疗。对于收缩压大于160毫米汞柱、舒张压大于100毫米汞柱的中度和重度高血压患者来说，确诊后应立刻接受药物降压治疗。

“合理饮食＋规律运动”是调理高血压的最安全手段，不妨从以下几方面着手。

限制盐摄入量。《中国居民膳食指南（2016）》推荐，每人每日食盐摄入＜6克。高血压患者的饮食应尽量清淡，推荐选用低钠盐；可以先将每人每日所用的6克盐提前准备好，定量供应；腌制食品、卤制品尽量少吃；烹饪海带、紫菜等海产品时，不要额外加盐；在外就餐时，菜肴往往高盐，可用清水涮着吃，去除一定盐分。

规律运动，控制体重。规律运动有助于肥胖的高血压患者控制体重，每周最好保证3~5次中高强度的有氧运动，比如快走、骑自行车、打太极拳等，每次尽量坚持30分钟以上，不超过1小时。但需提醒的是，患者运动前需确保血压水平相对稳定；如果血压过高，比如超过180/120毫米汞柱时，暂时不要运动，以免发生心脑血管意外。此外，尽量不要在早上运动。

均衡饮食，戒烟限酒。避免过多摄入高油高脂的食品，可适当增加豆制品、香蕉、苹果等富含钾的食物，做到每日“一斤蔬菜半斤水果”。高血压患者最好戒烟限酒，以免对心血管造成损伤。

需要提醒的是，早期高血压具有隐蔽性，不会使人感到疼痛等不适，不易引发警觉。平时健康的中老年人，如果出现不明原因的头晕、头痛、眼压高等症状，都要考虑高血压的可能性，最好及时测量，警惕和预防血压问题。家庭自测是高血压治疗的重要辅助手段。如果是35岁以上人群，最好每3~6个月测量一次血压。假如已患有高血压，建议每天测量1~2次。

一般来说，正常人的血压在一天中会波动。白天血压的波动在较高的水平，晚上8点后开始逐渐下降，直到凌晨2~3点，血压降到最低，而清晨血压可能急剧上升。如果自己测量，一定要找准时间点，每天都在同一个时间段测量。

高血压是由多种病因引起、处于不断进展状态的心血管综合征，可导致心脏、血管结构和功能的改变，甚至带来大脑、肾脏和眼睛的损害。因此，高血压患者每隔半年就要到正规医院做心脏、肾脏和眼底检查，有助于掌握高血压的严重程度，便于及时调整治疗方案，合理选择钙拮抗剂、β受体阻滞剂、沙坦类药物、普利类药物、利尿剂等降压药。

患者不必担心使用降压药会产生“依赖”，为了健康，这是必需的治疗，不要排斥。▲