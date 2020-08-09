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三个小方缓解痛风

甘肃省第二人民医院主任医师 王世彪

2020年08月09日06:20 来源：人民网-生命时报

　　编者的话：痛风虽然致死率不高，但它是终身的代谢性疾病，难以治愈，有时痛起来让人“发疯”。该病主要是血尿酸负荷过度导致。人体的尿酸80%来源于内源性代谢，20%来自外源性饮食摄入。因此，从饮食入手有助降低尿酸、减少痛风急性发作。在此推荐三款食疗方，痛风患者可根据个人情况选用。

　　薏仁桑枝核桃饮迅速止痛

　　中医认为，长期在风湿的环境下，风湿侵袭人体，留驻关节处，阻遏经脉，致使湿热瘀滞、经脉不通，不通则痛。服用薏仁桑枝核桃饮，可以有效缓解痛风引起的热痹。具体为：取生薏仁180克、桑枝30克、核桃仁4枚，一起放入1升水中浸泡1小时，开火熬20分钟，沸腾后再煎30分钟，至药液剩400毫升左右即可。滤出药液，分早晚2次空腹饮用，一天即可见效，连喝3天左右可缓解症状。需注意一定要温服。

　　方中，薏仁味甘淡，性微寒，有利水消肿、健脾祛湿、舒筋除痹、清热排脓等功效，为常用的利水渗湿药，可有效排出人体湿气。桑枝具有祛风湿、利关节的功效，善达四肢经络，痛风痹证新久、寒热均可应用，尤其适宜风湿热痹导致的肩臂、关节酸痛麻木者。《本草备要》记载桑枝“利关节，养津液，行水祛风”；《普济本事方》单用桑枝煎服治风热痹痛；《景岳全书》用桑枝一味熬膏治筋骨酸痛、四肢麻木。现代药理研究证明，桑枝有较强的抗炎活性，可提高人体淋巴细胞转化率，具有增强免疫力的作用。核桃补益肺肾、纳气定喘、润肠通便，可治腰膝酸痛。诸药合用，有清热利湿、消肿止痛的功效，对湿热证痛风止痛效果显著。▲

　　木瓜车前饮降尿酸

　　痛风患者长期喝中药，很多人受不了苦味，难以坚持。在此推荐北京大学教授刘湘源给出的一个方子，口感好、气味清香且降尿酸效果佳。具体为：取木瓜30克、干车前草30克，薏仁20克，加水煎煮20分钟，去渣后代茶饮。刚开始饮用最好坚持一周，每天3次效果更佳，后期可根据个人具体情况饮用。

　　方中，木瓜又称皱皮木瓜，其味酸入肝，善舒筋活络、益筋和血，且能祛湿除痹，为治疗湿痹、筋脉拘挛之要药，也常用于腰膝关节酸重疼痛。木瓜维生素C含量是苹果的48倍，可促进尿酸排出。车前草归肝、肾、膀胱经，具有清热利尿、凉血、解毒的功效。现代药理研究证实，其含有车前子酸和车前子苷，可有效促进尿酸排出，预防痛风。薏仁有降糖、降脂、降压和利尿、促进尿酸排泄的作用。三味药合用，对痛风患者降尿酸有益。▲

　　丝瓜茶汤加速排尿

　　取丝瓜150克、绿茶5克、葱1根、盐适量；丝瓜去皮，切成1厘米厚的薄片；葱洗净，切段备用；锅中放入适量水，先放入丝瓜、葱及盐，待丝瓜煮软后，放入绿茶浸泡入味即可。

　　现代营养学、药理学研究表明，丝瓜营养丰富，含有大量维生素、矿物质、植物黏液、木糖胶等物质，同时具有抗炎、镇痛、利尿的作用。绿茶主要成分是茶多酚、咖啡碱、脂多糖、茶氨酸等，具有提神清心、清热解暑、消食化痰、去腻减肥、清心除烦等作用。咖啡碱可刺激肾脏，促使尿液迅速排出体外，提高肾脏的滤出率，减少有害物质的滞留。本方具有加速排出尿酸、避免尿酸形成的功效，可作为痛风患者的辅助药膳。几味同用，可清热解毒、祛风通络、利尿，对痛风有一定辅助缓解作用。

　　需注意的是，丝瓜茶汤不宜空腹或饭后饮用，贫血患者及经期女性慎饮。出现痛风症状，应先去医院对证治疗，在医生指导下用药，不可盲目服药。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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