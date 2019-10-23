专家：达标治疗可缓解类风湿关节炎症状

中山大学附属第三医院风湿免疫科主任古洁若近日在广州表示，尽管类风湿关节炎无法根治，但通过达标治疗可有效缓解症状和控制病情。通过规范用药，大多数患者的病情都能得到很好的控制。

类风湿关节炎是一种慢性的、炎症性的自身免疫系统疾病，可引发一系列症状，包括关节部位的疼痛和肿胀，并导致关节破坏。手、足小关节为易发部位。该疾病的发病原因目前未知。据近期的流行病学调查显示，中国内地类风湿关节炎患病率0.28%，总患病人群约500万，男女患病比率约为1：4。

“患者早期最典型的症状是早上起床后，手指弯不了。”古洁若介绍，“早起晨僵”是类风湿关节炎70%至80%病人首发的临床症状。疑似类风湿关节炎的早期特征还有关节肿胀、疼痛、僵硬症状持续2周以上；关节周围出现肌肉萎缩；数周或数月感到持续疲劳、不适等。

“类风湿关节炎危害比较大，关节致残率也很高。”南方医科大学南方医院风湿免疫科副主任李娟介绍，在鉴别方面，综合X射线照片、B超以及磁共振等技术，可以用作区分骨关节炎、类风湿关节炎、银屑病关节炎以及其他原因引起的关节病变。

“在中国，患者的就诊时间普遍偏晚，很多患者平均三到四年以后才就诊，延误早期诊断的时机。如果能在早期得到诊断，在规范化指导下就能控制疾病和减少致残的情况。”李娟认为。

尽管类风湿关节炎无法根治，但通过达标治疗可有效缓解症状和控制病情。达标治疗是以病情缓解作为治疗目标，包括临床缓解和影像学缓解，采取各种积极有效的治疗，在一定时间内将炎症或病情活动度降至较低水平，达到临床缓解。

古洁若称，最新获批的巴瑞替尼片在广东的跟踪随访反馈都很好。“这些新的小分子靶向药物不仅针对类风湿，也会对全身多器官的病症起到调控作用，通过规范用药，大多数患者的病情能得到很好的控制。”

目前生物制剂和靶向药物纳入内地医保报销项目的数量比较少，大部分都需要自费，较高的价格限制了部分患者服用。李娟称，在给患者开药的时候，新药是否纳入医保是医生在给病人开药时的重要考量条件之一，因此会影响部分患者能否获得更好的治疗。