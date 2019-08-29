辽宁读者方先生问：我儿子今年28岁，口臭的问题已有四五年了。儿子一直单身，相亲时这一点总会成为扣分项，请问长期口臭是什么原因？

辽宁省人民医院口腔科主任孙晓菊解答： 口臭包括生理性和病理性的。前者常见于晨醒、饥饿、吸烟饮酒以及食用大蒜、葱、萝卜等食物或服用某些药物（如甲硝唑）等情况；有些妇女在排卵日和月经前后呼气中的挥发性硫化物浓度可增加2~4倍，导致暂时口臭。病理性口臭是指持续的慢性呼气异味，可以持续数月至数年。一般呼气异味的来源有以下几种。

1.口腔：（1）舌苔是口腔内细菌最密集处，也是唾液细菌最主要来源。其表面布满的丝状乳头、菌状乳头、叶状乳头、轮廓乳头使舌表面形成无数凹陷和凸起，提供细菌极佳的黏附生长空间。这些细菌能将食物残屑、脱落细胞进行降解，产生异味；（2）牙周炎，这是口臭的第二大原因；（3）其他牙源性疾病：未治疗的龋齿、不良修复体（尤其是夜间不摘除义齿者）、食物嵌塞、干槽症、阻生牙、口腔溃疡等。2.呼吸系统：慢性或化脓性扁桃体炎可使其深陷窝中潴留大量细菌、食物，甚至形成扁桃体石，可腐败、发酵产生异味。鼻炎、鼻内异物、鼻窦炎、慢性咽炎等，以及下呼吸道的肺部感染、慢性气管炎、肿瘤等分泌物均可导致呼气异味。3.胃肠系统：反流性食管炎患者胃中反流的胃酸刺激黏膜发炎，产生异味。

要想缓解口臭，要找准根源，若是牙周炎和牙龈炎引起的，应彻底清除菌斑和牙石，认真控制菌斑；积极使用含漱液，可以短暂抑菌或掩盖异味；口腔以外的原因引起的口臭，需到内科、耳鼻喉科等科就诊。