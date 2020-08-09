心肺功能，孩子健康关键指标

受访专家：首都儿科研究所心血管内科副主任、主任医师 李晓惠

近日，美国心脏协会期刊《循环》杂志刊发一篇科学声明称，美国有近60%的青少年心肺功能不佳，他们的心肺适应能力（CRF）指标低，未来健康风险大。研究人员呼吁美国社会，尤其是中小学要重视这一问题，采取措施改善现状。

《声明》撰写委员会主席、美国密苏里大学儿科教授、心脏病专家吉萨·拉格胡弗博士表示，CRF（身体在运动期间向肌肉提供氧气能力的指标）对于儿童及其成年后的身心健康至关重要，是能够显示儿童心肺和血液循环状况的一个指标，比体重、血压、胆固醇和血糖水平等指标更能反映整体健康状况。有研究表明，CRF指标较低的孩子，罹患早发性心脏病、2型糖尿病和高血压的风险较高，成年后因心脏病和中风而过早死亡的风险也较高；CRF指标高的孩子，不仅身体健康，思路也清晰，心理更健康。同时，《声明》还指出，儿童久坐时间长与其心肺功能降低存在明显关联。

“60%的数字确实很震撼，这些美国孩子今后的健康水平令人堪忧。”首都儿科研究所心血管内科副主任、主任医师李晓惠表示，我国目前没有儿童青少年心肺功能的相关统计数据，孩子入学体检中，只把血压纳入了检测指标，心肺功能检查并没有普及。所以，我国孩子的心肺功能状况如何，不好妄下结论。不过，我国有些地区学校体育课时间得不到保证，一定程度上导致了儿童青少年肺活量水平下降。临床发现，超重和肥胖孩子的比例有增高趋势。

李晓惠说，从孩子的角度讲，心肺功能受先天和后天两方面因素影响。先天因素是遗传性疾病导致，后天因素与久坐、肥胖以及运动量不足有关。现在的孩子，尤其是生活在都市的孩子，与同龄伙伴一起游戏的时间不多，加上智能电子产品普及，他们的娱乐时间几乎被手机、电脑占据，导致久坐时间增加。同时，繁重的学业占用了大量时间，户外锻炼时间被严重挤压。而这些带来的后果就是肥胖率上升，由此带来的健康风险加大。世界卫生组织报告说，儿童肥胖是当今最严重的公共卫生挑战之一，全球5岁以下儿童超重人数超过4100万。

“随着营养状况改善，如今的孩子身高明显超过过去，但活动量不足可能导致心肺功能受限，体质变差，健康风险也随之而来。”李晓惠呼吁，必须让孩子们动起来，并通过改善生活方式来提高心肺功能。

第一，多让孩子做喜欢的运动。对孩子而言，最好的运动就是他们自己喜欢的，只有这样才能做到“可持续发展”。通常，锻炼心肺功能推荐适量进行有氧运动，打篮球、踢足球、跑步、游泳都可以。对于运动兴趣不高的孩子，家长可借周末时间，多带孩子去户外爬爬山、骑自行车，呼吸新鲜空气，这对改善心肺功能同样有好处。

第二，使用电子产品有节制。电子产品会增加孩子的久坐时间，但由于智能化时代，很多学校上网课、完成作业必须用到电脑或手机，完全不用也不可能。因此，对于自觉性较差的孩子，家长要限制其上网时间，做好监督工作。同时，告知孩子长时间使用电子产品会对健康造成危害。

第三，熬夜要不得。长时间晚睡的孩子不仅难长高，还可能导致肥胖。因为，睡眠不足会影响体内激素分泌。有研究显示，经常熬夜的孩子大多不喜欢运动，如果平时又爱吃油炸食品，很容易变胖。所以，处于生长发育阶段的孩子尤其不能熬夜。

第四，学会排解学习压力。提到压力，大家通常想到的是成人，其实孩子压力也不小，唯恐学习落后。有研究显示，过高的精神压力会促使吸烟、酗酒、饮食不规律、缺乏体育锻炼等不良行为的发生。因此，教孩子如何学会排解学习压力，是捍卫其身体健康的重要一环。建议家长多关心学龄期孩子的心理状况，经常谈谈心，多交流，帮孩子缓解压力，别总以成绩衡量优劣。

（本报记者 单祺雯）