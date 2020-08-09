让健身“打卡”成为时代新风尚

今年8月8日是我国第12个“全民健身日”。近日，国家体育总局下发《关于开展2020年“全民健身日”活动的通知》，提出今年以“推动全民健身 助力全面小康”为主题，通过“线上+线下”相结合方式，创新组织举办网络赛事和活动，满足人民群众对科学健身指导以及通过体育锻炼提高身体素质的需求。

世卫组织研究表明，影响健康的60%以上的因素是行为和生活方式，体育运动是健康生活方式的重要内容。今年是决战决胜全面建成小康社会之年，人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵。“推动全民健身 助力全面小康”是新时代人们从“要我健身”到“我要健身”理念的全新体现，也是焕发国民生活新风尚的时代强音。

这场突如其来的新冠肺炎疫情，让人们更深刻地认识到身体健康的重要性。在线下健身场地关闭的情况下，居家健身、线上健身等方式受到热捧，很多此前不常运动的人尝试投身运动，让健身“打卡”成为生活的一部分。国家体育总局委托第三方机构开展的网络热度调查显示，“居家健身”成为疫情防控期间全民健身第一网络热词。

人们健康观念的变化，引领了健身方式的改变。在疫情防控常态化形势下，不少人借助线上资源，结合线下练习，帮助自身健身不打折。各地通过形式多样的线上健身视频展示、“云健身”、视频教学、线上比赛等，不仅丰富了人们居家生活、增强了身体素质，更重要的是在潜移默化中推进了健康教育，让更多人体验和收获到了健康和快乐。多地还探索提升市民智慧体育服务体验，其中智能健身路径以更完善的功能，逐渐取代传统室外健身器材，让人们足不出户就可感受运动的魅力，保持健身“打卡”的热情。

正因为如此，今年“全民健身日”活动提出，创新“线上+线下”相结合的组织形式，目的就是通过这种与时俱进的方式，普及科学健身知识，传播科学健身理念，促进人们掌握运动技能，形成终身健身的习惯。专家建议，根据个人年龄、运动习惯、健康状况的不同，应建立更加细致精准的分类体系，科学指导居家健身。同时，研究开发居家健身项目组合，避免因项目单一引起身心疲劳厌倦、健身效果降低和局部疲劳损伤。

创新“线上+线下”相结合的方式，还需不断丰富供给。比如，今年“全民健身日”推出的“我与冠军PK”家庭健身项目线上挑战赛、“点亮健康中国”等不同形式的活动，满足了大众不同的健身需求。多地通过发放专项消费补贴，引导体育企业入场，重振体育消费市场；增设健身设施和运动场地等，为群众提供更好的健身条件。

生命在于运动。一个健全的人，既要有丰富的知识和文化内涵，还要有健康的精神和强健的身体。正如钟南山院士表示，“体育锻炼要像吃饭、睡觉一样，成为人们生活的一部分。”让健身“打卡”成为新时代新风尚，天天都将是“全民健身日”。