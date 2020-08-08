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健康时评：动起来，让生命更精彩

杨迪 董童

2020年08月08日08:10 来源：人民网-人民健康网

筑牢全民健康基石 全民健身焕发新活力

体育消费孕育新生机 云健身点燃消费热情

8月8日，我国迎来了第12个“全民健身日”。由于新冠肺炎疫情的影响,今年的“全民健身日”被赋予了一份新的、特殊的含义。

“人类最好的医生是免疫力，强大的免疫系统才是对抗病毒的根本。”新冠肺炎疫情期间，钟南山院士的一句话，激发起了民众追求健康的强烈愿望，一场全民健身的“热潮”正悄然兴起。

运动强化免疫。新冠肺炎疫情让人们了解到，加强体育锻炼，可以提高自身免疫力，有效抵御新冠病毒，筑起保护自身的第一道防线。对于那些疫情期间长期“宅”家办公学习的上班族和学生党来说，因疫情催生的“互联网+运动健身”服务新模式，使他们即使足不出户，也可以养成居家运动健身的良好习惯。

运动催人快乐。通过运动提高身体免疫力，还有助于缓解焦虑、愉悦身心。疫情期间，有的患者及家属、医护人员的心理状况出现了一些问题。养成良好的运动健身习惯，能够促进精神健康，使锻炼者获得更加饱满的精神状态，对自身的抵抗力充满信心，在生活中更加积极向上、充满热情。

运动减少疾病。通过运动强化免疫力，也有利于降低慢性疾病的发生几率。当前，慢性病已成为影响人类健康，特别是老年人身体健康的一大“杀手”，缺乏身体运动则是多种慢性病发生的重要原因。定期适量进行身体运动，有助于预防和改善超重和肥胖及高血压、心脏病、卒中、糖尿病等慢性病，提高生活质量和幸福感，促进社会和谐。

国务院印发的《全民健身计划（2016-2020年）》中指出，全民健康是国家综合实力的重要体现，是经济社会发展进步的重要标志。全民健身是实现全民健康的重要途径和手段，是全体人民增强体魄、幸福生活的基础保障。实施全民健身计划是国家的重要发展战略。

随着全民健身上升为国家战略，如今，运动健身已不再是纯粹的个人行为，而是成为一种新的社会责任。通过运动健身，提升身体免疫力，筑牢全民健康根基，最终实现“健康中国”的伟大目标，对此，每一名中国人都责无旁贷。

全民健身，动起来，让生命更精彩!

(责编：崔元苑、许心怡)


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