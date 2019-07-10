夏日炎炎 你知道空调正确的打开方式吗？

一到夏天，空调便成为必不可少的一样电器，不少人恨不得每天呆在空调房里避暑，但你知道空调如何使用才能既省电又健康吗?

先开空调后关窗

室内降温通风时，应该先打开空调，后关窗户。等空调里面的污染物释放以后再关闭门窗，可以避免哮喘等很多疾病。

26度最合适

夏天室内外温差不应该太大，一般在8-10度左右为宜。夏天高温天气一般在37度左右，所以26度左右的室内温度是最合适的。不容易生病，而且也比较省电。

风口朝上更制冷

一般来说，冷空气向下走，而热空气反之。开空调制冷时，最好把空调风向朝上，让冷空气由上而下循环。制热时，则让空调风向朝下。这样可以充分利用冷热空气自身的物理特性，自然交流。

“桑拿天”开除湿功能

碰到闷热难受的“桑拿天”，要善用“除湿”功能，让室内湿度降低。不用调低空调温度，也会让人感觉舒适凉爽。“除湿”模式比“制冷”更省电，在“除湿”模式下，室内吹风机保持低速运行，压缩机间断运作，如此不断循环，使室内保持在设定的温度附近;而“制冷”模式工作时，空调压缩机和吹风机会持续运作，直到室内温度达到低温后才会停机。

先开高风档降温 再改中低风节能

空调也需要正确的打开方式。正确的做法是在开机时将空调设置为高风档，使室温快速接近设定温度，达到降温目的，当温度适宜后，改为中、低风档，以减少能耗。

短暂外出别关空调

如果只出门一会儿，不必关掉空调。空调启动时会产生500-1000瓦的高额电压，频繁开关空调不仅更费电，还容易对空调造成伤害，影响空调寿命。

开空调3小时要开窗

空调开3小时就一定要开窗通一会风。如果感觉呼吸有压力或感冒增多、嗜睡、反应力迟钝等现象，很可能与在封闭空间待太久、氧气供应不足有关。

睡前打开定时功能

晚上睡觉可以不用整夜开空调，一般“定时”2-3小时即可，如果实在怕热，还可以将空调设为“睡眠”状态，可以节约20%的电。

夏天空调一个月洗一次

如果空调常年不清洗，会积攒多种危害健康的病菌和螨虫，一旦人体吸入，会造成不同程度的呼吸道感染，还可能导致“空调肺”。

夏天每一两个月清洗一次空调十分有必要。除清洗空调面板和过滤网外，还要使用专业空调消毒剂，进行彻底清洗消毒。

用正确的方式打开空调，不仅能够省电，更能够避免空调带来的多种问题，怎么样，你学会了吗?