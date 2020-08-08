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夏季坐公交，回家先洗手洗脸

中山大学附属第六医院泌尿外科主任医师 王德娟□ 皮肤科副主任医师 吴良才□ 中西医结合肛肠外科副主任医师 苏 丹

2020年08月08日04:18 来源：人民网-生命时报

　　“别人刚坐过的热座椅马上坐传染皮肤病”“坐公共马桶会染病”……此类传言很多人都听过。但挤公交、坐地铁、住酒店，难免会坐公共座椅、用公共马桶，难道还得时刻提心吊胆吗？

　　刚刚坐过的椅子，上面的残留物首先取决于前一个人如何就坐的：如果长裤长裙，椅子上不会有比公共场所更多的细菌或微生物；如果皮肤直接和椅面或椅背接触，就可能留下皮屑、汗液、皮脂等。此外，皮肤表面一些正常的定植菌也可能会留下一些，但大多数人的皮肤上都会有这些细菌，它们甚至参与皮肤细胞的代谢，起到免疫和自净的作用。

　　大部分接触传播的疾病病原体，在干燥炎热的环境中往往无法生存太久，要让它们穿透皮肤屏障也需要足够的数量和活性。因此，只要皮肤屏障是完整的，这些残留物很难对健康造成威胁。但有一些病原体导致的如水痘、皮肤念珠菌病、疥疮、癣类等疾病，如果患者皮肤发病部位直接接触椅子，在没有完全失活的条件下直接接触下一个人的皮肤，有传染的可能。

　　除了皮肤疾病，公共场所座椅、马桶也不容易传播经肛门或者尿道的疾病以及性病。就坐时有衣物阻隔，肛门或尿道不会直接接触座椅，较少有接触传播的可能，且肛门括约肌大多数时候都能阻隔外界病菌直接侵入。男性尿道长而入口小，细菌不容易侵入；女性尿道短而直，造成泌尿感染可能性稍大。不过，为了预防这些疾病，比起担心座椅传播细菌，还不如勤换内裤更靠谱。性病的传播途径主要有性行为、血液、母婴方式垂直传播，公共座椅和马桶很难符合上述任一条件，不会传染性病。

　　但需提醒的是，虽然上一个就坐者不一定直接留下致病微生物，但公共设施所接触的东西其实很多。如通过飞沫传播的病毒黏附在座椅上，再被摸过座椅的手带到口鼻，就有可能造成传播。生活中，应远离潮湿、清洁条件差的场所，如公共卫生间，容易成为病菌滋生的温床；回家后第一时间洗脸洗手，空气中的尘埃容易沉淀于毛孔，手每天可能接触大量公共设施，接触口鼻易通过粪口途径传播病原体，使用带杀菌作用的洗手液效果更好；在人多聚集的场合，应佩戴口罩，咳嗽、打喷嚏掩好口鼻，保护自己和他人。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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