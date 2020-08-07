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环球网启动中国基层（乡村）健康最美守护人全媒体系列报道

2020年08月07日15:08 来源：环球网

　　【环球网报道】20世纪50年代，他们被称为“赤脚医生”，响彻世界，农村合作医疗被世界银行、世界卫生组织称为“发展中国家解决卫生经费的唯一典范”；80年代后，他们被称为“乡村医生”。进入新时代，他们被国务院称为“贴近亿万农村居民健康的‘守护人’”。

　　称呼在变，不变的是初心；时代在变，不变的是责任。“没有全民健康，就没有全面小康”。习近平总书记强调，人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵，是每一个人成长和实现幸福生活的重要基础。截至2018年底，我国有144万名村卫生室工作人员，他们承担着40%左右的基本公共卫生服务任务，诊疗人次约占我国总诊疗人次的五分之一，为实现“小病不出村”奠定了坚固基石，确保了农村地区的基本公共卫生服务均等化，保障了农村居民的身体健康。

　　但也要看到，乡村医生队伍仍是农村医疗卫生服务体系的薄弱环节，主要表现在服务能力不强、队伍结构不合理和部分地区村医后继乏人等，难以满足农村居民日益增长的医疗卫生服务需求。

　　国家十分重视乡村医生队伍的建设和发展，先后印发《乡村医生从业管理条例》《关于进一步加强乡村医生队伍建设的指导意见》和《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》等法律文件，今年6月，国务院又出招！允许16省份相关毕业生免试申请执业注册，不仅在一定程度上解决毕业生就业问题，同时还扩充了乡村医生群体。

　　在一系列政策的支持下，越来越多的年轻医生加入到乡村医生的队伍中来。他们拥有新思想、新知识、新技能，还有勇于奉献的热忱，能够托住农村医疗卫生服务的“网底”，筑起农村居民健康“大坝”，是实现健康中国战略的重要基础。

　　为了行医治病，他们中有的溜索过江，有的背着背篓翻山越岭，有的骑坏了7辆摩托车……条件再苦也从未动摇过初心，条件再差也依然选择坚守，他们每个人都是乡村健康最美“守护人”！

　　为了贯彻国家“加强乡村医生队伍建设，关心他们的生活与成长，提升他们的医疗技能”的政策，环球网发起“基层（乡村）医生全媒体系列报道”活动，我们将走近遍布全国的乡村医生，用文字、图片、视频全方位记录他们最真实的面貌，挖掘感人故事，展现新时代乡村医生的风采！

　　通过走访，我们将了解乡村的医生所需所求，并通过多种途径和方式让乡村医生做好“贴近亿万农村居民健康的‘守护人’”的角色。我们也呼吁通过本次大型报道活动，更多人关心、关爱、鼓励乡村医生，我们也希望更多机构、组织、企业等参与到促进乡村医生队伍建设、提升他们医疗技能的事业中来，为实现健康中国梦而努力奋斗！

(责编：许晓华、李轶群)


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