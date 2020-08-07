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食物变质的几个信号

2020年08月07日10:34 来源：人民网-生命时报

中国注册营养师 刘萍萍

气温不断攀升，微生物越来越活跃，食物变质（尤其是富含蛋白质的食物）的风险也随之增加。食物腐败变质往往是有一些信号的，主要体现在色泽、形态、气味、口感等方面。

豆腐。变质后呈深灰色、深黄色或者红褐色；块形不完整，组织结构粗糙而松散；表面发黏，容易因为触碰而破碎，无弹性；有馊味等不良气味。

畜禽肉类。变质后肉色发暗，脂肪缺乏光泽；外表极度干燥或黏手，指压后的凹陷恢复慢或不能完全恢复；有氨味或酸味，甚至有臭味。

鱼类。变质后眼球平坦或凹陷，角膜浑浊；鳞片不完整、容易脱落，褪色、变黑，其边缘干燥；鳃丝黏连；腹部膨胀，肌肉松弛、弹性差；有腥臭味。

奶类。变质后呈浅粉红色或显著的黄绿色，或色泽灰暗；呈黏稠而不均匀的溶液状，有致密凝块或絮状物；有明显异味。

蛋类。变质后蛋壳呈灰乌色或有斑点、裂纹；手感轻飘，摇一摇，可以明显感觉到蛋黄在晃；灯光透视时不透光或有灰褐色阴影；打开常见到黏壳或者散黄。

此外，粮食、蔬菜、水果、糖类及其制品等富含碳水化合物的食物变质后会有酸味、酒味或者霉味；植物油、猪油、黄油、奶油、坚果类、油炸食品等富含油脂的食物变质后会有哈喇味。

要想让食物安全度夏，需要做到以下几点：

第一，低温食品不要常温保存。注意查看食品包装上的保存条件，只能冷藏或冷冻的食物不应放常温保存，因为常温下微生物繁殖速度会加快，保质期会缩短。例如，超高温灭菌乳（常温奶）既可以常温保存，也可以冷藏保存，而巴氏杀菌乳（冷藏奶）只能放冰箱冷藏。

第二，低水分的食品应密封保存。虽说冰箱有延长食物保质期的作用，但对于一些本身水分比较低的食品来说，如果没有密封严实，就直接放冰箱冷藏，反而会因为受潮而容易变质。例如，奶粉开封后不应放入冰箱中冷藏；虾米、虾皮、干贝等干制水产品，如果要放入冰箱中冷藏，应先密封好。

第三，真空包装往往更利于保存。除了温度、湿度，氧气也是影响微生物生长繁殖的重要因素，氧气不足，需氧型细菌、霉菌、虫子等生长会受限。例如，对于粮食、豆子（如大米、黄豆）来说，建议首选真空包装的产品。

第四，开封后冷藏并尽快吃完。一些密封食品，如超高温灭菌乳（常温奶）、纯果汁、番茄酱等，虽然它们在开封前经过灭菌处理，但开封后因为微生物的乘虚而入，也需要冷藏，并尽快吃完。▲

(责编：李轶群、许晓华)


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