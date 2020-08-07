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大连继续加强重点人员 重点地区核酸复检工作

2020年08月07日09:08 来源：辽宁日报

　　8月6日，记者从大连市政府召开的新冠肺炎疫情防控工作第32次新闻发布会上获悉，紧扣核酸检测这一精准防控重要环节，大连在确保全市城乡检测全覆盖的同时，继续加强重点人员、重点地区的反复检测工作。

　　8月5日零时至24时，大连新增本地确诊病例3例，其中1例为无症状感染者转归确诊病例。目前，大连累计确诊病例92例，正在实施医学观察的本地无症状感染者22例。

　　核酸检测是疫情防控的重要手段，大连市从7月29日对重点地区开始复检，8月4日，对大连湾核心地区进行精准核酸检测，结果均为阴性。大连市各医疗机构和检测机构积极挖掘潜能，市中心医院、市妇儿医疗中心增设移动方舱实验室，在国家和省的指导下，全市采取1∶5、1∶10混样检测等手段，快速提升检测能力，全力保证检测质量。据介绍，大连市针对重点人员、重点地区的核酸复检工作一直在持续推进，8月5日完成相关核酸检测8万余人。

　　大连市还加大对聚集性病例发生地区的管控力度。对于目前发现的聚集性病例所在居民区，尤其是出现感染来源不明病例的社区，切实落实各项管控措施，严格做好减少人际接触措施，实现应隔尽隔。（杨少明）

(责编：许晓华、李轶群)


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