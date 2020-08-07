幸福晚年密码：不剥夺老人的生活乐趣

大城市养老难问题是我国养老领域最突出的问题之一。作为中国超大城市，上海正逐渐步入深度老龄化阶段，养老形势更为严峻。有预测指出，到2030年，上海户籍人口60岁及以上老年人口将占户籍总人口的40%，到2040年至2050年，这一比例将达44.5%。

推动居家、社区和机构养老融合发展

上海是全国最早进入人口老龄化且老龄化程度最高的城市。数据显示，截至2019年年底，全市户籍60周岁及以上老年人口518.12万人，占户籍总人口的35.2%；80周岁及以上高龄老年人口81.98万人，占全部老年人口（60周岁及以上）的15.8％。在上海，每20位老人中就有一位高龄老人。

早在2005年，上海就提出“构建‘9073’养老服务格局”，即90%的老年人由家庭自我照顾，7%的老年人享受社区居家养老服务，3%的老年人享受机构养老服务。2019年，《上海市深化养老服务实施方案（2019—2022年）》出台，在“9073”的基础上进一步提出了养老服务“三增”目标和“六个提升”计划，包括养老服务的增量、增能、增效以及养老服务设施、服务功能、行业质量、服务队伍水平、支付功能、市场活力等六方面的提升。

针对超大型城市寸土寸金、老年人高度集聚的特点，上海在全国首创将社区嵌入式养老服务作为“大城养老”的首选模式。近年来，上海在中心城区、农村地区推进嵌入式和互助式养老服务，已建成268家社区综合为老服务中心，培育了1744处示范睦邻点，实现了各区街镇全覆盖。

在社区养老服务保障方面，上海形成了市区两级“1+36”的“长护险”评估机构体系，组建了6.5万名具有专业能力的护理员队伍。截至2019年年底，全市已建成724家养老机构、15.1万余张床位，初步缓解了养老床位“一床难求”的刚性需求。

在家庭照护专业培训方面，近年来，上海已有不少积极探索。例如，从2017年起，市民政局启动了“老吾老计划”，依托社区养老服务设施和机构，以实训式的“集中教学”“照护实训”“入户指导”等方式，赋能失能老年人照料者，为家庭照护提供支持性服务，缓解居家照护的服务压力。

通过深化医养结合，上海养老服务机构与医疗卫生机构签约率达100%，全市724家养老机构中有329家内设医疗机构。近六成社区综合为老服务中心建有社区卫生站或护理站。

“长护险”助力养老体系补短板

老人生活不能自理，谁来照顾？“一人失能，全家失衡”的困境如何破解？对于很多失能失智老人而言，去医院取药、在家洗澡等并非易事，再加上子女无法时刻陪伴左右，长期护理保险（长护险）的存在就显得尤为必要。

作为一种社会保险制度，长期护理保险正是通过社会互助共济方式筹集资金，为经评估达到一定护理需求等级的长期失能人员提供基本生活照料，以及与基本生活密切相关的医疗护理服务或资金保障。无疑，实施长期护理保险制度，将有效拓宽支付渠道，缓解失能老人的家庭风险。

通过近年来的试点，长护险在上海取得了较大发展。2019年，上海市接受长护险服务人数为49.3万人，其中接受养老机构照护11.3万人，接受居家照护38万人。

从护理内容来看，生活照料占服务量总数的86%，医疗护理占服务量总数的14%。各类定点护理服务机构1161家，长护险护理人员有6.1万人。

家住上海市长宁区的李老伯今年89岁，患有冠心病、胃食管反流等老年慢性病，85岁的老伴患有阿尔茨海默病。为了更方便照料年迈的父母，2018年，朱老伯的女儿申请了长护险护理员每周上门三天，基本解决了老人个人卫生方面的生活照料。

虽然长护险中包括常用临床护理，但朱老伯所需的静脉抽血、生命体征监测等居家医疗服务，还是由签约的家庭医生上门完成。在长宁，全区家庭医生与65岁以上老年人签约近12万，服务签约覆盖率超85%，服务满意率连年超过90分，基层医疗卫生机构签约服务率达100%。各街道社区综合为老服务中心推广“‘三站一体’为基础，康养驿站为补充”的社区“医养结合”模式。打造长护险与居家养老服务相结合的失能老人照护体系，长期护理保险和居家养老服务覆盖了全区户籍老年人口的17.1%。

智慧养老提升服务品质

近年来，长宁区立足“全国居家和社区养老服务改革试点”和“全国智慧健康养老应用示范区试点”，聚焦“幸福养老”，健全完善以家庭为核心、社区为依托、市场为支撑、医养相融合的居家和社区养老服务体系，着力打造“大城养老”的长宁样本。

长宁区虹桥街道社区综合为老服务中心是长宁“优质+均衡”养老服务的又一新载体，内嵌了社区托养、医养结合、家庭支持、生活服务等诸多服务。位于中心三楼的“记忆家”更吸引了不少老人慕名前来，成为虹桥街道认知障碍友好社区建设的重要支点。如今，“记忆家”已辐射周边四五个居民区，服务超140名老人。

患有认知障碍的刘阿姨刚来虹桥街道综合为老服务中心时，坐上个10分钟，就会轻轻站起来，十分有礼貌地说一句：“今天感谢大家，我要先回家了。”现在，曾经的10分钟延长至1个小时，这样的“进步”让刘阿姨的家属大呼“真的想不到”。

每一位认知障碍老人细微变化的背后，都是照料者绞尽脑汁地“留人”。

步入“记忆家”，让人印象最深的，是一系列智慧元件、信息系统。一面原本平平无奇的墙壁，植入最新互动游戏后，变身“互动音乐墙”。数十种乐器图案刻在墙上，老人只要点击图案，就会响起用该乐器演奏的音乐。就连选曲也十分讲究，都是一些能勾起老人群体回忆的“年代金曲”。

近年来，智慧养老在上海应用领域越来越广泛，越来越多的养老服务机器人将逐步走入老年人的生活。未来，即使瘫痪、半失能或者腿脚不灵便，也能够智慧养老。“技术不能替代人，我们要保留老年人现存的身体功能。”市民政局副局长蒋蕊认为，智慧养老不能完全剥夺老人的生活乐趣，而是要在尽量保证安全的前提下，帮助他们恢复自己的生活能力。照护的最终落点始终是“人”。

【记者手记】

夕阳无限好 人间重晚晴

走进长宁区虹桥街道社区综合为老服务中心，记者看到老人们的第一感觉不是人到暮年的蓬头历齿，而是快乐甚至充满活力地享受着晚年生活。

这家养老中心周围十分安静，设施服务也堪称一流。在二楼，记者见到了正在练习描字的老李。75岁的老李在中心算是“年轻人”。儿子儿媳都在杭州上班，平时周末有空才能回家，老李说，住在家里不如和老伴一起住到养老中心来：“也不要打扫卫生，也不要自己洗衣服，很好的。以前在家里，老看电视就看呆了，在这里熟人多了，聊聊天，和大家一起活动活动很好。”

中心负责人赵晨介绍，中心从三年前就开始进行老年认知障碍友好社区建设，第一阶段是在社区做好宣传，筛选有症状的人员；第二阶段是干预，请他们到机构来或志愿者直接上门；第三阶段，就是现在要做的，让更多的社会力量参与进来，不仅要关爱患者，还要关爱他们的家人。

上海是我国老龄化程度最深的城市之一，据估算，认知障碍老人约有20万人，每年还在不断增加。近年来，上海针对老年认知障碍照护不断进行积极探索。早在2018年4月，上海就将“认知症照护床位改建”列入市政府实事项目，在养老机构中建设老年认知障碍照护专区，为重度失能的认知障碍老人提供专业照护。

此外，加强老年认知障碍照护服务已经被列入《上海市深化养老服务实施方案（2019-2022年）》，作为26个主要任务之一，开展老年认知障碍友好社区建设是其中的重要组成部分。（记者 丁秀伟 茹希佳 见习记者 韩佳宁）