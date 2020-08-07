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心理出现问题怎么办？彭国球：轻度患者可以这样做

闫涵 段会姣

2020年08月07日08:39 来源：人民网-科普中国

8月5日上午10时，由中国科学技术协会主办，人民网科普中国乐享健康承办的“我听医生讲科学”栏目在线开播。解放军总医院第四医学中心医学心理科副主任医师彭国球以“疫情之年，出现心理疾病怎么办”为题，向网友全面地分享了疫情期间可能出现的心理问题，以及如何调节的小技巧。

出现心理疾病应该如何治疗？

彭国球指出，一般而言，心理疾病有轻度和重度之分。轻度心理疾病通常不需要药物治疗，或不首先采用药物治疗，重度心理疾病则必须采用药物治疗。

非药物治疗主要注意四点：第一，作息时间特别重要，尽量养成自然的作息时间。在相对固定的时间起床后，进行一些热身活动。晚上23:30前睡觉，午休20分~30分钟左右比较合适，不能超过一个小时；第二，饮食定时定量，注意营养均衡，基本原则是“蔬菜豆是宝，主食肉类少，清淡少糖盐，每餐八分饱，零食干鲜果，饮茶水不少”；第三，适当运动，我们的身体受大脑支配，同时身体的活动也会影响大脑。例如，跑步等运动会使大脑产生很多快乐激素，给人带来一种愉悦的感觉；第四，注意人际关系的改善与维护，与周围人搞好关系是心理疾病治疗的一个重要环节。

药物治疗中，一些轻度或中度的心理疾病可以按照医生的建议用中药进行治疗。对于频繁发作的焦虑、抑郁患者，需要服用治疗焦虑或抗抑郁的药物，甚至一部分治疗精神病的药物。在这个过程中，医生会对药物进行把关，不用担心产生药物依赖、药物对大脑产生不良副作用等情况。

需要注意的是，所有治疗抑郁的药物，一般要2~3周左右才起效。患者在用药后的几天或一周之内，可能会有一些不良反应，此时无需担心。随着时间的推移，不良反应减轻或消失，药物疗效显现后病人就会感觉好多了。

家人出现心理问题应该如何对待？

对于家庭成员出现心理问题的，彭国球介绍，首先，要充分理解患有心理疾病或心理问题的家人。因为心理疾病不像身体疾病能够直观看到，当他们表达痛苦时不要轻易拒绝否认对方。

其次，对于患有焦虑、抑郁的人群来说，家人的陪伴和支持是治疗的重要因素，良好的家庭氛围有益于患者的康复。

第三，对于心理疾病患者来说，如果工作有压力但是能胜任，可以通过短暂的休息缓解压力；如果工作让患者感到痛苦和厌倦，不建议在短时间内做出辞职的决定，可以将想法记在纸上，经过一段时间的反复思考，再决定是否辞职或者换工作。

对于老年人而言，身体疾病可能诱发心理疾病，例如，有些糖尿病患者出现并发症后，容易引发心理问题。因此，老人在治疗身体疾病时，应兼顾到心理疾病的预防和治疗。

受访专家：解放军总医院第四医学中心医学心理科副主任医师彭国球

(责编：许晓华、李轶群)


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