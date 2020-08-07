热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

用“互联网+”助力食品安全

涵  铭

2020年08月07日08:33 来源：人民网－人民日报

用好互联网“天眼”，实现监管部门、经营主体、消费者之间信息互通、监管互动、资源互享，让食品安全更有保障

眼下，随着疫情得到有效控制，各地餐饮业陆续开张。人们聚亲会友、遍尝美食，要把此前的“念想”找补回来。这不仅提升了个人、家庭幸福感，也是当前扩大居民消费，畅通产业循环、市场循环的关键一环。

不过，日前一则关于食品安全的新闻，给不少人外出就餐的热情泼了冷水——知名火锅“小龙坎”旗下的榆林加盟门店，被查出在两年间用2.2吨地沟油制作火锅锅底，销售给顾客食用。人们忧心：在那些我们看不见的食品加工生产线上，还有多少不合格不安全食品被生产出来，送到餐桌上，危害公众健康。

食品安全，事关百姓健康和经济发展，必须严防死守，这是监管部门绕不过去的必答题。食品行业主体多、布局分散、业态丰富，依靠传统的方式已无法适应新的监管形势；另一方面，公众参与监督的愿望也越来越强烈，这种情况下，应尝试引入信息化手段跟踪评价、搜集数据，用好互联网这个“天眼”。

在这方面，国内一些城市已经先行先试，取得一定成效。

比如，深圳市近年来开展阳光智慧餐饮监管与信息公示系统建设，为1万多家企业安装6万多个视频监控，接入市场监管智能指挥中心，对食品加工制作过程进行实时监控，通过AI识别和大数据分析，针对餐具未保洁等常见违规场景，进行“自动抓拍、自动审核并推送整改要求、企业将整改情况线上报送”的一体化操作，监管者、餐饮企业还可以用“移动监管APP”进行交流，立整立改，监管效能大为提升。与此同时，消费者在就餐时通过扫描二维码，可以查看店家资质、明厨亮灶、日常监管、抽检检测等监管信息，并进行评价。

可见，在食品安全领域引入“互联网+监管”好处多多——对社会公众来说，实现了食品安全信息可查看、监督评价可参与；对监管部门来说，有助于提高监管精准度和有效性。对企业而言，一方面，监管人员对守法者“无事不扰”，减少了对经营主体正常生产经营活动的干预；另一方面，对违法者全方位、无死角监管，“利剑高悬”、违法必究，可督促经营主体及时整改和自我提升。这张大网，实现了监管部门、经营主体、消费者之间信息互通、监管互动、资源互享；加固了食品安全网，也优化了营商环境，促进经济内循环，提升社会治理水平，实现了多方共赢。

将食品安全“互联网+监管”的做法全面推开，需要一笔不菲的建设资金投入，也需要消费者习惯下载APP或扫码参与等“麻烦”。不过，咱们可以算另外三笔账：对监管部门来说，由此可以省下开展管理的人力成本支出；对企业来说，能够带动餐饮及文体娱乐营业收入；对消费者而言，能够避免饮食不洁导致求医问药、打官司维权等不愉快。算经济账，大家都不亏。此外，大众点评、美团、饿了么等第三方机构，都是餐饮业健康发展的受益方，也该发挥现有平台、数据等优势，出一份力、担一份责。

想想那色香味俱全的南北美食，那顾客盈门、财源广进的繁茂景象，加快“互联网+监管”建设、加固食品安全网势在必行，大有可为。

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 19 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn