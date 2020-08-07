用“互联网+”助力食品安全

用好互联网“天眼”，实现监管部门、经营主体、消费者之间信息互通、监管互动、资源互享，让食品安全更有保障

眼下，随着疫情得到有效控制，各地餐饮业陆续开张。人们聚亲会友、遍尝美食，要把此前的“念想”找补回来。这不仅提升了个人、家庭幸福感，也是当前扩大居民消费，畅通产业循环、市场循环的关键一环。

不过，日前一则关于食品安全的新闻，给不少人外出就餐的热情泼了冷水——知名火锅“小龙坎”旗下的榆林加盟门店，被查出在两年间用2.2吨地沟油制作火锅锅底，销售给顾客食用。人们忧心：在那些我们看不见的食品加工生产线上，还有多少不合格不安全食品被生产出来，送到餐桌上，危害公众健康。

食品安全，事关百姓健康和经济发展，必须严防死守，这是监管部门绕不过去的必答题。食品行业主体多、布局分散、业态丰富，依靠传统的方式已无法适应新的监管形势；另一方面，公众参与监督的愿望也越来越强烈，这种情况下，应尝试引入信息化手段跟踪评价、搜集数据，用好互联网这个“天眼”。

在这方面，国内一些城市已经先行先试，取得一定成效。

比如，深圳市近年来开展阳光智慧餐饮监管与信息公示系统建设，为1万多家企业安装6万多个视频监控，接入市场监管智能指挥中心，对食品加工制作过程进行实时监控，通过AI识别和大数据分析，针对餐具未保洁等常见违规场景，进行“自动抓拍、自动审核并推送整改要求、企业将整改情况线上报送”的一体化操作，监管者、餐饮企业还可以用“移动监管APP”进行交流，立整立改，监管效能大为提升。与此同时，消费者在就餐时通过扫描二维码，可以查看店家资质、明厨亮灶、日常监管、抽检检测等监管信息，并进行评价。

可见，在食品安全领域引入“互联网+监管”好处多多——对社会公众来说，实现了食品安全信息可查看、监督评价可参与；对监管部门来说，有助于提高监管精准度和有效性。对企业而言，一方面，监管人员对守法者“无事不扰”，减少了对经营主体正常生产经营活动的干预；另一方面，对违法者全方位、无死角监管，“利剑高悬”、违法必究，可督促经营主体及时整改和自我提升。这张大网，实现了监管部门、经营主体、消费者之间信息互通、监管互动、资源互享；加固了食品安全网，也优化了营商环境，促进经济内循环，提升社会治理水平，实现了多方共赢。

将食品安全“互联网+监管”的做法全面推开，需要一笔不菲的建设资金投入，也需要消费者习惯下载APP或扫码参与等“麻烦”。不过，咱们可以算另外三笔账：对监管部门来说，由此可以省下开展管理的人力成本支出；对企业来说，能够带动餐饮及文体娱乐营业收入；对消费者而言，能够避免饮食不洁导致求医问药、打官司维权等不愉快。算经济账，大家都不亏。此外，大众点评、美团、饿了么等第三方机构，都是餐饮业健康发展的受益方，也该发挥现有平台、数据等优势，出一份力、担一份责。

想想那色香味俱全的南北美食，那顾客盈门、财源广进的繁茂景象，加快“互联网+监管”建设、加固食品安全网势在必行，大有可为。

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 19 版）