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餐饮业应多助力培养卫生好习惯

刘云海

2020年04月22日08:26 来源：北京青年报

读贵报昨日评论《“不洗手不给吃饭”这个要求不过分》，颇有感触。看到文中所提到的餐馆循环广播“不洗手不给吃饭”，起初觉得有些搞笑，然后是肃然起敬。

疫情影响下，一些餐饮业发挥正能量助力营造文明卫生风气的举措频频推出。如此前多地在发出使用公筷公勺的倡议后，均要求当地餐饮业必须主动为消费者提供公筷公勺，并设置醒目提醒；浙江宁波一些餐饮业则为文明使用公筷公勺的消费者发放优惠券，实行“吃饭打折”等等。这些举措都以自己微小的行动推动了消费者良好卫生习惯的培养，营造了文明卫生的优良风气，令人赞赏。

做餐饮需要赚钱，这无可厚非，但也应当多一些社会责任，在做好内部食品卫生管理的同时，也要尽己所能为文明、卫生、环保的社会风气奉献自己的力量。因此，餐饮业助力培养卫生好习惯无疑多多益善，也是作为一家良心餐馆应当具备的商业道德行为。

(责编：李轶群、许晓华)


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