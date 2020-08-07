我国是人口众多的大国，解决好吃饭问题，始终是治国理政的头等大事。

“今年夏粮丰收大局已定，秋粮要争取有好的收成” “毫不放松抓好粮食生产，加快转变农业发展方式”“让农民用最好的技术种出最好的粮食”“要突出抓好家庭农场和农民合作社两类农业经营主体发展”……近日，习近平总书记到吉林考察，第一站就走进丰饶的黑土地，调研粮食生产。

各地各部门深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，把保障粮食安全放在突出位置，毫不放松抓好粮食生产，争取秋粮有好收成，为全年粮食丰收和经济社会发展奠定基础。

把保障粮食安全放在突出位置

保障国家粮食安全是一个永恒课题，任何时候这根弦都不能松。当前，正处于“七下八上”防汛关键期，也是秋粮作物生长发育的重要时期。“粮食生产和安全是习近平总书记十分关心的事，也是我们当前工作的头等大事。”各地各部门表示，一定贯彻落实总书记的重要指示要求，全力以赴抓好粮食生产，稳住“三农”基本盘，扛稳粮食安全责任。

“习近平总书记在吉林考察时的重要讲话，更加坚定了我们毫不放松抓好粮食生产的信心和决心，为我们做好下一步工作指明了方向。”农业农村部种植业管理司司长潘文博说，目前双季晚稻栽插过六成，预计秋粮面积增加，在田作物长势总体好于上年，秋粮丰收有较好基础。“我们将加大力度，强化措施，狠抓早稻抢收晚稻抢插，狠抓农业防灾减灾，狠抓秋粮田间管理，全力确保秋粮取得好收成，努力夺取全面小康之年粮食和农业丰收。”

河南省许昌市农业农村局四级调研员庞占杰说，今年全市夏粮再获丰收，总产量达170.04万吨，比去年增产1.24万吨；全市秋粮在田面积334.3万亩，目前长势良好，各项管理和技术服务到位。“作为国家粮食生产核心区的重要组成部分，在确保国家粮食安全方面有新担当新作为，是我们义不容辞的责任。”

“我们落实和完善相关政策，千方百计稳定粮食生产，促进农民持续增收。”湖南省临湘市委书记谢胜说，临湘市加大财政补贴力度，进一步调动种粮大户和农户积极性，力争晚稻播种面积比去年增加1.6万亩以上。截至目前，临湘市27.24万亩早稻已全面完成收割，种植晚稻28.13万亩，占计划的98%。

在江西省南昌县，广大干部群众及时对受淹田块清沟排水，加快抢修和维护受涝地区的排灌设备，在保障防汛安全的前提下有序排涝，全力恢复农业生产。南昌县委书记熊运浪说：“我们将切实做到‘水退到哪里，补种到哪里’，落实各项增产措施，努力克服洪灾不利影响。”

“我们层层压实责任，全力做好水旱灾害防御工作，最大程度降低洪涝灾害风险，为保障人民生命安全和粮食安全作出更大贡献。”水利部水旱灾害防御司副司长王章立说，入汛以来，水利部门先后调度大中型水库2325座（次），拦蓄洪水844亿立方米，减淹耕地面积1061万亩。“水利部门将继续抓实抓细防汛抗洪各项措施，加强雨水情监测，精细调度水库等水利工程，积极配合有关部门，助力农业防灾减灾和粮食生产恢复。”

加强农业与科技融合

农业现代化，关键是农业科技现代化。在吉林考察时，习近平总书记强调：“要加强农业与科技融合，加强农业科技创新，科研人员要把论文写在大地上，让农民用最好的技术种出最好的粮食。”

“总书记的殷切话语，说到了我们心坎上啦！”站在田埂上，黑龙江北大荒农垦集团有限公司建三江分公司七星农场的种粮大户张景会一脸憧憬。今年春播，他采用机械替代人工，利用轨道车喷药、运苗，不仅节省了人工，还提高了作业效率。“我今年种的352亩水田，选的都是‘三江6号’优质稻品种，种植也是按照农场标准模式。现在长势特别好，秧苗又齐又壮，一定会迎来又一个丰收年。”

“习近平总书记的重要指示，增强了广大农业科技工作者的责任感、使命感、紧迫感。”农业农村部科技教育司副司长张晔说，“在夏粮丰收的基础上，我们进一步加大科技保秋粮的工作力度，及早动员全国农业科技力量，加大先进农业技术供给，创新科技服务方式，切实为秋粮丰收提供全面、精准、高效的科技支撑。”

海南省三亚市南繁科学技术研究院的科研人员刘士尧，去年冬天跟着袁隆平院士团队在三亚崖州试验种植耐盐碱水稻品种，实现平均亩产800斤。“集中成千上万个品种筛选试验，寻找现有水稻种的耐盐碱基因，选育出优质的水稻品种。这件事，需要科研人员耐住性子。我们将牢记总书记嘱托，加强农业科技创新，不断突破育种极限，切实将论文写在大地上，写在粮食增产提质上。”

在全国各粮食主产区，广大农业科技工作者正忙着送科技到田间地头。

“你们最好选择生育期短的早熟品种，同时适当加大播种量，争取多结有效穗。控制氮肥、多施磷钾肥，能促进水稻成熟。”在安徽省宣城市宣州区洪林镇棋盘村，宣州区种植业局研究员黄建兵走进一家农业公司，现场进行技术指导。在他的建议下，公司在未受灾地块抢种了300亩水稻，并抓紧培育了近2000亩的高水位水稻秧苗。宣州区农业农村局成立了8个小组，组织专家和农技人员到生产一线指导农户安排好耕种计划，做好田间管理、病虫害防治、抢收抢种等生产措施。

7月中旬，连续几天降雨，江苏省淮安市淮安区苏嘴镇沙吉村500亩受淹水稻出现“僵苗”现象。镇农技推广中心农技人员及时赶到现场，指导村民补施恢复肥、喷洒叶面肥，促进受灾水稻恢复生长。“下一步将继续指导优化田间管理，因苗制宜，组织落实好水浆管理、肥料施用、病虫防治等工作，确保水稻等秋粮生产顺利开展。”苏嘴镇农技推广中心副主任王永强说。

加快转变农业发展方式

农业的根本出路在于现代化。习近平总书记在吉林考察时强调：“加快转变农业发展方式，在探索现代农业发展道路上创造更多经验。”广大干部群众表示，总书记的重要讲话鼓舞人心、催人奋进。

在吉林省舒兰市溪河镇舒兰站村，187公顷水稻已经开始抽穗。90后返乡大学生蔡雪，是舒兰市农丰水稻专业合作社理事长，也是这片稻田的管理者。这几年，合作社集新技术推广、稻米加工销售于一体，形成了一条有机水稻产业链条。“农业现代化，需要插上科技的翅膀，也离不开生产经营模式的创新。总书记强调：‘要积极扶持家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，鼓励各地因地制宜探索不同的专业合作社模式。’这让我更坚定了投身农业的信心。”

“总书记强调：‘农民专业合作社是市场经济条件下发展适度规模经营、发展现代农业的有效组织形式，有利于提高农业科技水平、提高农民科技文化素质、提高农业综合经营效益。’总书记的话让我们干劲儿更足了，我们一定要让合作社越办越红火，发挥更大的价值。”在山东省曲阜市，种粮大户周宪国牵头成立了聚丰粮食种植专业合作社、国力丰农机专业合作社。从统一采购种子、化肥，到田间管理、收获实现全程机械化，合作社的农业综合效益得到大幅度提升。尝到了甜头的周宪国，这两年又有新尝试，“我们加强种植合作社、农机合作社、植保合作社、粮食烘干中心之间的合作，形成农业联合社。与农户签订‘土地托管’农业服务合同，提供‘农资+劳务’服务，既让农户省时省力，又能大幅提升生产效率和整体产量。”

绿色是农业现代化的重要标志。习近平总书记在吉林考察时指出，“加快发展绿色农业”。

“我们坚定不移践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持绿色兴农，着力提升农业可持续发展水平。”浙江省农业农村厅厅长王通林表示，浙江正加快推动“藏粮于地、藏粮于技”战略落实落地，加快推进高标准农田建设，抓好粮食生产功能区提标改造，推进智能灌溉等数字化设施应用，深入推进化肥农药“实名制购买、定额制施用”，推动农业绿色发展。

“加快发展绿色农业，是我们重点推进的工作，也是要努力实现的目标。”安徽省含山县县长钱俊介绍，作为长三角地区重要的绿色农产品生产加工供应基地，含山县推广水稻核心区绿色防控技术15万亩，建立5000亩以上的水稻绿色高质高效核心示范片8个，大力推广农药化肥“零增长”行动。“精心打造了20余个区域农产品品牌，其中‘含山大米’被评为国家农产品地理标志保护品牌，种植认证面积达15万亩，农产品质量例行监测合格率100%。”

作为国家黑土地保护利用试点县，辽宁省法库县加大农业供给侧结构性改革力度，整体推进保护性耕作，积极推进农业产业由传统型向规模化、集约化、标准化发展。“我们以提高单产保总产为目标，确保全县粮食总产在15亿斤以上。”法库县副县长赵永硕表示，在此基础上大力发展绿色有机农业，“目前共建成有机食品生产基地1万亩，建立绿色食品原料生产基地40.5万亩，无公害农产品生产面积达到130万亩。”

（本报记者马跃峰、高云才、王云娜、戴林峰、王浩、方圆、黄晓慧、游仪、姚雪青、孟海鹰、潘俊强、窦瀚洋、刘洪超、吴君、刘新吾）

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 03 版）