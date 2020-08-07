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始终筑牢国家粮食安全防线

叶兴庆

2020年08月07日08:31 来源：人民网－人民日报

粮食安全是国家安全的重要基础。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视发展粮食生产、保障粮食安全，提出了“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观，确立了以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，走出了一条中国特色粮食安全之路。全国粮食产量从2012年的61223万吨，提高到2019年的66384万吨。今年全国夏粮总产量达到2856亿斤，创历史新高。目前我国粮食库存充足，我们完全有底气确保国家粮食安全，有能力维护经济社会发展大局稳定。

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，谋划好“十四五”时期发展十分重要。习近平总书记在吉林考察时强调指出：“要把保障粮食安全放在突出位置，毫不放松抓好粮食生产”。这既对我们扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务、争取全年经济发展好成绩具有重要指导意义，又是在谋划“十四五”时期发展思路的关键时刻作出的重要指示。我们必须深入学习领会、贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神，把保障粮食安全放在突出位置，谋划好粮食生产，保障好粮食安全，始终筑牢国家粮食安全防线。

加强耕地保护和质量建设。一方面，严守耕地保护红线。增强全国土地利用总体规划的权威性和约束力，从严管控城乡各项建设占用耕地特别是优质耕地，全面落实永久基本农田特殊保护制度；探索建立收储制度，盘活农村闲置建设用地，通过城乡建设用地增减挂钩、土地利用计划“增存挂钩”等途径，尽量减少新占耕地。另一方面，加快提升耕地质量。实施全国高标准农田建设总体规划，推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，改造中低产田，建设高标准农田；认真总结经验，推广秸秆还田、施用有机肥等综合配套技术，采取有效措施切实把黑土地这个“耕地中的大熊猫”保护好、利用好。

促进粮食生产科技创新和成果转化。在耕地和水资源有限的情况下，发展粮食生产需要通过科技进步提高资源利用效率。在这方面，我国还有较大提升空间。必须加强农业生物技术研发，大力实施种业自主创新工程，实施国家农业种质资源保护利用工程，推进南繁科研育种基地建设。加快大中型、智能化、复合型农业机械研发和应用，支持丘陵山区农田宜机化改造。面向粮食全产业链配置科技资源，采取长期稳定的方式促进主要粮食品种现代产业技术体系建设。强化对农业科技人员的激励，鼓励他们把论文写在大地上，让农民用最好的技术种出最好的粮食。

推进粮食生产经营方式创新。随着越来越多青壮年劳动力转向非农产业就业，保障粮食安全面临新挑战，必须加快粮食生产经营方式创新步伐。大力发展粮食生产的适度规模经营，完善承包土地“三权分置”办法，促进土地流转集中，积极扶持家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，鼓励各地因地制宜探索不同的专业合作社模式。大力发展农业社会化服务，通过代耕代种、土地托管等途径，提高小规模农户发展粮食生产的便利度和舒适度。发挥龙头企业的带动作用，提高粮食生产的质量、效益和竞争力。

调整完善粮食生产支持保护制度。发展粮食生产，必须与时俱进调整完善对粮食生产的各项扶持政策，调动农民种粮和地方政府抓粮积极性。完善稻谷和小麦最低收购价政策、玉米和大豆生产者补贴政策的实施办法，推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点，稳定农民种粮基本收益。加大对产粮大县的奖励力度，支持产粮大县开展高标准农田建设新增耕地指标跨省域调剂使用，调剂收益按规定用于建设高标准农田，优先安排产粮大县农产品加工用地指标。

（作者为国务院发展研究中心农村经济研究部部长、研究员）

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 09 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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