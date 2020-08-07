热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

疫情没有改变发展中国家整体上升趋势

2020年08月07日08:31 来源：光明日报

　　【光明论坛】

　　肆虐全球的新冠肺炎疫情持续已过半年。在疫情冲击下，各国的抗疫政策不同，客观效果也不同，国际关系格局正在加快演变。新冠肺炎疫情前，国际关系学界曾作出过“发展中国家整体上升是21世纪的主要趋势之一”的判断。那么，在疫情强烈冲击下，这一宏观判断有没有变化呢？先看看面对疫情冲击，大多数发展中国家的整体性表现——

　　第一，发展中国家的抗疫措施相对得当。一般而言，理应是社会富裕、发展程度高的发达国家更能抵御疫情冲击。可从目前情况看，大多数发展中国家的抗疫表现远远超过发达国家。如非洲，各国高度重视、应对政策正确，创造了许多低耗高效防疫办法，确诊病例数是世界各大洲中最低的（除大洋洲外）。从确诊病例、死亡病例，国内经济遭破坏程度、社会稳定方面比较，大多数发展中国家比发达国家表现好得多。

　　又如，从经济抗跌方面看，第二季度美国的国内经济增长率下跌32.9%。欧元区国内经济增长率下跌12.1%、欧盟下跌11.9%。而世界各国平均下跌9%，发展中国家更低些。究其原因，主要是大多数发展中国家高度重视疫情防控，认真、科学地采取抗疫对策，有效控制住了疫情，显示出了其应对危机的能力。

　　第二，发展中国家的后发优势继续彰显。疫情中，大多数发展中国家在未来发展过程中，可以选择适合本国国情的治理方式，缩小贫富差距、消除内部各种矛盾，加强民众福祉建设。发展中国家可以以发达国家为例吸取发展教训。此外，疫情对各国经济的打击为什么不同？发展中国家经济工农业占比较高，服务业占比较低。西方发达国家经济中服务业占比高，这次新冠肺炎疫情对服务业尤其是高端聚集性服务业打击沉重，这也是发达国家经济损失大、发展中国家经济损失较小的原因之一。另外，发展中国家人口相对年轻、增长发展快也是后发优势之一。

　　另外一个值得关注的现象是，发展中国家更倾向于团结协作共同维护多边制度、共建人类命运共同体。这次新冠肺炎疫情中，很多发展中国家守望相助、团结协作、互相声援支持。中国面对突然暴发的疫情时，许多发展中国家立即声援并给予宝贵支持。当中国率先控制住疫情，实现复产复工后，半年多来向100多个发展中国家和需要支援的国家提供了无偿援助。又如，发展中国家坚定地维护国际多边制度，展现了发展中国家构建人类命运共同体的共同愿景、顺应国际社会发展趋势的能力。

　　作为世界上最大的发展中国家，中国在抗击新冠肺炎疫情中表现突出。面对新冠病毒突袭，中国政府本着“人民至上、生命至上”的高度责任感，果断采取科学、准确、高效防疫之策，仅用两个月时间控制住疫情后，马上转入防疫与复工复产阶段，及时向世界卫生组织和各国政府分享中国抗疫经验。中国经济第二季度增长3.2%，成为大型经济体中唯一亮点。中国经济长期向好势头不变，将继续担当推动发展中国家整体上升的中坚力量。

　　 （作者：张历历，系外交学院教授）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn