疫情没有改变发展中国家整体上升趋势

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肆虐全球的新冠肺炎疫情持续已过半年。在疫情冲击下，各国的抗疫政策不同，客观效果也不同，国际关系格局正在加快演变。新冠肺炎疫情前，国际关系学界曾作出过“发展中国家整体上升是21世纪的主要趋势之一”的判断。那么，在疫情强烈冲击下，这一宏观判断有没有变化呢？先看看面对疫情冲击，大多数发展中国家的整体性表现——

第一，发展中国家的抗疫措施相对得当。一般而言，理应是社会富裕、发展程度高的发达国家更能抵御疫情冲击。可从目前情况看，大多数发展中国家的抗疫表现远远超过发达国家。如非洲，各国高度重视、应对政策正确，创造了许多低耗高效防疫办法，确诊病例数是世界各大洲中最低的（除大洋洲外）。从确诊病例、死亡病例，国内经济遭破坏程度、社会稳定方面比较，大多数发展中国家比发达国家表现好得多。

又如，从经济抗跌方面看，第二季度美国的国内经济增长率下跌32.9%。欧元区国内经济增长率下跌12.1%、欧盟下跌11.9%。而世界各国平均下跌9%，发展中国家更低些。究其原因，主要是大多数发展中国家高度重视疫情防控，认真、科学地采取抗疫对策，有效控制住了疫情，显示出了其应对危机的能力。

第二，发展中国家的后发优势继续彰显。疫情中，大多数发展中国家在未来发展过程中，可以选择适合本国国情的治理方式，缩小贫富差距、消除内部各种矛盾，加强民众福祉建设。发展中国家可以以发达国家为例吸取发展教训。此外，疫情对各国经济的打击为什么不同？发展中国家经济工农业占比较高，服务业占比较低。西方发达国家经济中服务业占比高，这次新冠肺炎疫情对服务业尤其是高端聚集性服务业打击沉重，这也是发达国家经济损失大、发展中国家经济损失较小的原因之一。另外，发展中国家人口相对年轻、增长发展快也是后发优势之一。

另外一个值得关注的现象是，发展中国家更倾向于团结协作共同维护多边制度、共建人类命运共同体。这次新冠肺炎疫情中，很多发展中国家守望相助、团结协作、互相声援支持。中国面对突然暴发的疫情时，许多发展中国家立即声援并给予宝贵支持。当中国率先控制住疫情，实现复产复工后，半年多来向100多个发展中国家和需要支援的国家提供了无偿援助。又如，发展中国家坚定地维护国际多边制度，展现了发展中国家构建人类命运共同体的共同愿景、顺应国际社会发展趋势的能力。

作为世界上最大的发展中国家，中国在抗击新冠肺炎疫情中表现突出。面对新冠病毒突袭，中国政府本着“人民至上、生命至上”的高度责任感，果断采取科学、准确、高效防疫之策，仅用两个月时间控制住疫情后，马上转入防疫与复工复产阶段，及时向世界卫生组织和各国政府分享中国抗疫经验。中国经济第二季度增长3.2%，成为大型经济体中唯一亮点。中国经济长期向好势头不变，将继续担当推动发展中国家整体上升的中坚力量。

（作者：张历历，系外交学院教授）