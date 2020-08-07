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金银花的9种应季吃法

2020年08月07日08:21 来源：广州日报

暑意正浓，人体易中暑，肠炎、痢疾多发，皮肤起疖肿。中药清热解暑有佳效，金银花便是常用的一种。

中医认为，金银花性味甘寒，入肺、胃、大肠经，有清热解毒，宣散风热，凉血止血之功，适用于热毒痈肿、疔疮疖肿、咽喉肿痛、外感风热或温病初起、热毒血痢等。南方中西医结合医院副院长、治未病中心学术带头人彭康教授为大家介绍几种常用金银花食疗方，帮助清热解暑。

1.银花露：取金银花50g，加水500ml，浸泡半小时，然后先猛火，后小火煎15分钟，取药汁，再加水煎，取二煎药汁，再加水煎取汁。最后将数次药汁合并，密封后放入冰箱备用。代茶饮服。

2.银菊饮：取金银花、白菊花各10g，开水冲泡或水煮后加白糖或食盐少许饮用。

3.银花薄荷露：取金银花30g、薄荷10g、鲜芦根60g。先将金银花、芦根加水500ml，煮15分钟，再下薄荷煮3分钟。滤出加适量白糖温服。此饮料有清热凉血解毒，生津止渴的功效。

4.银花山楂茶：取金银花6g，山楂片50g，白糖100g，开水适量。先将金银花和山楂片放在锅内，文火炒5-6分钟，再加适量白糖，武火炒成糖饯。此茶有清热，散瘀，消食的功效。

5.银花萝卜蜜：金银花10g，白萝卜100g，蜂蜜80g。将萝卜去皮，洗净，切块，同金银花、蜂蜜拌匀置碗内，隔水蒸熟服食，每日1剂，分三次服用。可疏风润肺，化痰止咳。

6.金银花粥：金银花15g，大米100g，白糖适量。将金银花择洗干净，放入锅中，加清水适量，浸泡5-10分钟后，水煎取汁，加大米煮粥，待熟时调入白糖，再煮沸即成，每日吃1~2次，连续吃3~5天。

7.冬藤炖猪肉：金银花藤30g，猪肉150g，调味品适量。将金银花藤择净，布包，猪肉洗净，切块，与猪肉同放锅中，加清水适量煮沸后，加入食盐等调味品，煮至肉熟即可，每日吃一次。可清热利湿，通经活络。

8.银花梨藕汤：金银花15g，生梨250g，鲜藕200g，白糖适量。先将梨、藕去皮，切片备用，金银花择净，水煮取汁，加入梨、藕煮熟后，白糖调服，每日1剂，分2次食完，连续10~15天,可清热解毒。

9.银花参贝汤：金银花10g，西洋参10g，川贝母10g，雪梨1个，白砂糖适量。将上述材料择净，雪梨洗净，切块，与诸药同放锅中，加清水适量，浸泡片刻，大火煮沸后，转小火再煮10分钟即成，去渣取汁，白砂糖调服，每日1剂。可清热养阴，润肺止咳。（全媒体记者周洁莹 通讯员李凯欣）

(责编：许晓华、李轶群)


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