热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

“火箭蛋”卷土重来，煎饼果子、蛋糕要涨价？

2020年08月07日08:18 来源：中国新闻网

三伏天来临，鸡蛋价格也开始不“淡定”了。近日“鸡蛋价格一个月飚涨逾六成”冲上热搜，这是“火箭蛋”又卷土重来了？

多地鸡蛋零售价格明显上涨

鸡蛋零售价格涨了多少？中新网记者随机走访了北京多家超市。

“之前价格3块多一斤，最近价格涨到4.39元。”北京丰台区一家永辉超市的工作人员告诉记者，“不过买鸡蛋的人并没有减少。”

在北京丰台区另一家社区超市里，店员也表示，“鸡蛋价格已涨到了4.38元。”

从走访情况看，目前北京部分超市散装鸡蛋销售价格集中在每斤4元-5元区间，精装鸡蛋价格更贵一些。

国内其他地方的鸡蛋价格如何？家住山东胶州的一位居民向记者表示，“鸡蛋现在已经将近4元，之前最便宜的时候才两元多。”

在河南驻马店，一位居民接受中新网采访时表示，“7月中旬的时候，鸡蛋还是2.78元一斤，现在已涨到4.78元。”

近期，多地相关部门也发布了鸡蛋涨价的信息。如，郑州市发改委7月30日发布消息称，近日，郑州市鸡蛋价格出现快速上涨。

“7月30日，郑州市零售市场鸡蛋最高报价每斤5元，市场均价4.73元，较上周上涨21.9%，较月初上涨44.2%。鸡蛋出场价每斤4.4元，较上周上涨29.4%，较月初上涨69.9%。”

煎饼果子、蛋糕要涨价？

商务部监测显示，鸡蛋批发价格已连续四周上涨，且周环比涨幅持续扩大，最新一周(7月27日至8月2日)，鸡蛋批发价格环比上涨11.3%。农业农村部监测显示，7月31日鸡蛋批发价为8.33元/公斤，相比6月30日的6.26元/公斤，涨幅33%。

有媒体报道称，统计数据显示，截至7月29日，全国主产区鸡蛋均价上涨至3.99元/斤，较月初上涨1.61元/斤，累计涨幅达67.65%。

值得注意的是，据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，7月份，鸡蛋批发均价6.84元/公斤，环比上升6.7%，同比却下降26.1%。

这意味着鸡蛋价格相比去年同期并不算贵。中新网记者去年7月调查时，部分地方鸡蛋价格每斤甚至超6元。

近期鸡蛋价格上涨是否会带动以鸡蛋为原料的产品涨价？北京一家蛋糕店工作人员表示，“鸡蛋价格上升，产品成本也有所上升，会在近期调整产品价格。”

“目前鸡蛋进货价和原来差不多，没有想过调价。”一位煎饼果子店负责人告诉记者。

鸡蛋价格为何飙涨？

7月份并不是鸡蛋传统消费的旺季。

郑州市发改委在揭示涨价原因时提到，鸡蛋价格自2019年9月至2020年5月，已连续下降8个月。6月份，“鸡蛋价格半年降近3成”还曾登上过热搜。

“之前鸡蛋太便宜了，现在这个价格才正常点。”有家里售卖鸡蛋的网友表示，“从疫情开始，家里赔了好几万了，卖两块多连人工都雇不上，现在属于正常价格，能维持正常运转。”

“今年上半年蛋鸡养殖亏损厉害，养殖户集中淘汰了一部分鸡，蛋鸡存栏量从6月底开始出现下降。”卓创资讯分析师张文萍向中新网记者表示，7月以后，气温较高，产蛋率下降，再加上蛋鸡减少，新开产蛋鸡也不多，整体供应呈下降趋势。

“需求端虽没有太明显好转，但进入7月份，鸡蛋价格易涨难跌提振了行业市场信心，中间商增加了采购批次和采购量，局部流通环节走货好转，导致鸡蛋价格上涨。”张文萍说。

另外，鸡蛋价格上涨还有成本上升的因素。郑州市发改委指出，饲料价格上涨，目前玉米价格每斤1.2元，同比上涨26.3%；麸皮价格每斤0.95元，同比上涨63.8%。

“截至7月23日，每斤鸡蛋的饲料成本较月初涨幅逾4%，但其涨幅远不及蛋价涨幅，单斤鸡蛋的收入于7月22日才涨至成本线以上。”张文萍表示。

中秋月饼备货，价格还要继续涨？

农业农村部数据显示，经历了前期的持续上涨后，8月6日鸡蛋批发均价环比出现下降。

“最近鸡蛋价格已有回落迹象，不过此时下调是正常的，因为7月份涨幅已超过市场能承受的程度，所以需要把之前涨多的那一部分回调回来，使市场能够恢复到正常状态。”张文萍称。

在张文萍看来，鸡蛋价格回调后，待市场走货正常，接下来估计还会有上涨空间。

“因为8月份是鸡蛋需求的旺季，一方面食品厂要开始为中秋节备货，另一方面随着气温逐渐下降，居民的需求会慢慢恢复。”张文萍认为，8月底迎来开学季，需求恢复下，鸡蛋整体价格料呈现稳中有涨态势。”(记者 谢艺观)

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn