“火箭蛋”卷土重来，煎饼果子、蛋糕要涨价？

三伏天来临，鸡蛋价格也开始不“淡定”了。近日“鸡蛋价格一个月飚涨逾六成”冲上热搜，这是“火箭蛋”又卷土重来了？

多地鸡蛋零售价格明显上涨

鸡蛋零售价格涨了多少？中新网记者随机走访了北京多家超市。

“之前价格3块多一斤，最近价格涨到4.39元。”北京丰台区一家永辉超市的工作人员告诉记者，“不过买鸡蛋的人并没有减少。”

在北京丰台区另一家社区超市里，店员也表示，“鸡蛋价格已涨到了4.38元。”

从走访情况看，目前北京部分超市散装鸡蛋销售价格集中在每斤4元-5元区间，精装鸡蛋价格更贵一些。

国内其他地方的鸡蛋价格如何？家住山东胶州的一位居民向记者表示，“鸡蛋现在已经将近4元，之前最便宜的时候才两元多。”

在河南驻马店，一位居民接受中新网采访时表示，“7月中旬的时候，鸡蛋还是2.78元一斤，现在已涨到4.78元。”

近期，多地相关部门也发布了鸡蛋涨价的信息。如，郑州市发改委7月30日发布消息称，近日，郑州市鸡蛋价格出现快速上涨。

“7月30日，郑州市零售市场鸡蛋最高报价每斤5元，市场均价4.73元，较上周上涨21.9%，较月初上涨44.2%。鸡蛋出场价每斤4.4元，较上周上涨29.4%，较月初上涨69.9%。”

煎饼果子、蛋糕要涨价？

商务部监测显示，鸡蛋批发价格已连续四周上涨，且周环比涨幅持续扩大，最新一周(7月27日至8月2日)，鸡蛋批发价格环比上涨11.3%。农业农村部监测显示，7月31日鸡蛋批发价为8.33元/公斤，相比6月30日的6.26元/公斤，涨幅33%。

有媒体报道称，统计数据显示，截至7月29日，全国主产区鸡蛋均价上涨至3.99元/斤，较月初上涨1.61元/斤，累计涨幅达67.65%。

值得注意的是，据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，7月份，鸡蛋批发均价6.84元/公斤，环比上升6.7%，同比却下降26.1%。

这意味着鸡蛋价格相比去年同期并不算贵。中新网记者去年7月调查时，部分地方鸡蛋价格每斤甚至超6元。

近期鸡蛋价格上涨是否会带动以鸡蛋为原料的产品涨价？北京一家蛋糕店工作人员表示，“鸡蛋价格上升，产品成本也有所上升，会在近期调整产品价格。”

“目前鸡蛋进货价和原来差不多，没有想过调价。”一位煎饼果子店负责人告诉记者。

鸡蛋价格为何飙涨？

7月份并不是鸡蛋传统消费的旺季。

郑州市发改委在揭示涨价原因时提到，鸡蛋价格自2019年9月至2020年5月，已连续下降8个月。6月份，“鸡蛋价格半年降近3成”还曾登上过热搜。

“之前鸡蛋太便宜了，现在这个价格才正常点。”有家里售卖鸡蛋的网友表示，“从疫情开始，家里赔了好几万了，卖两块多连人工都雇不上，现在属于正常价格，能维持正常运转。”

“今年上半年蛋鸡养殖亏损厉害，养殖户集中淘汰了一部分鸡，蛋鸡存栏量从6月底开始出现下降。”卓创资讯分析师张文萍向中新网记者表示，7月以后，气温较高，产蛋率下降，再加上蛋鸡减少，新开产蛋鸡也不多，整体供应呈下降趋势。

“需求端虽没有太明显好转，但进入7月份，鸡蛋价格易涨难跌提振了行业市场信心，中间商增加了采购批次和采购量，局部流通环节走货好转，导致鸡蛋价格上涨。”张文萍说。

另外，鸡蛋价格上涨还有成本上升的因素。郑州市发改委指出，饲料价格上涨，目前玉米价格每斤1.2元，同比上涨26.3%；麸皮价格每斤0.95元，同比上涨63.8%。

“截至7月23日，每斤鸡蛋的饲料成本较月初涨幅逾4%，但其涨幅远不及蛋价涨幅，单斤鸡蛋的收入于7月22日才涨至成本线以上。”张文萍表示。

中秋月饼备货，价格还要继续涨？

农业农村部数据显示，经历了前期的持续上涨后，8月6日鸡蛋批发均价环比出现下降。

“最近鸡蛋价格已有回落迹象，不过此时下调是正常的，因为7月份涨幅已超过市场能承受的程度，所以需要把之前涨多的那一部分回调回来，使市场能够恢复到正常状态。”张文萍称。

在张文萍看来，鸡蛋价格回调后，待市场走货正常，接下来估计还会有上涨空间。

“因为8月份是鸡蛋需求的旺季，一方面食品厂要开始为中秋节备货，另一方面随着气温逐渐下降，居民的需求会慢慢恢复。”张文萍认为，8月底迎来开学季，需求恢复下，鸡蛋整体价格料呈现稳中有涨态势。”(记者 谢艺观)