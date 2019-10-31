鸡蛋消费需求旺 稳定供给有保障

□ 今年以来，作为猪肉重要替代品，鸡蛋成为居民畜产品消费的增长点，需求旺盛；加之蛋鸡存栏量较历史同期水平偏低，导致鸡蛋价格持续高位运行。

□ 预计全国蛋鸡存栏将恢复或略超历年同期平均水平，且气温下降有利于鸡蛋生产，预期能够保障稳定供给。

自今年3月初以来，全国鸡蛋价格持续上涨。近来，大商所鸡蛋期货价格更是频拉涨停。针对国内鸡蛋市场形势，记者采访了业内专家。

“以前一天的销量，现在只要半天就卖完了，市场上各个商户档口库存的鸡蛋数量明显减少。”10月30日，北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通对经济日报记者说。

10月25日，北京新发地鸡蛋批发价为11.62元/千克，比一周前的10月18日上涨14.82%，月环比大幅上涨12.38%，年同比大幅上涨40%。同比涨幅明显放大。

“目前，鸡蛋供给已经基本恢复，但与旺盛需求相比，鸡蛋有效供给仍有缺口，导致了鸡蛋价格高位运行。”中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员、国家蛋鸡产业技术体系产业经济研究室骨干成员朱宁说。

农业农村部监测数据显示，国庆假期后，全国农产品批发市场鸡蛋价格曾出现短期下降，随后从10月14日的10.46元/千克上涨到10月30日的11.96元/千克，上涨幅度达到14.34%。全国农产品批发市场鸡蛋价格近一个月的走势呈现“V”字形波动特征。国庆假期成为近期鸡蛋价格的“洼地”，主要原因在于国庆期间人们肉类产品消费增加，鸡蛋消费降低；同时，学校放假也导致鸡蛋需求减少，因而鸡蛋价格略有下降。

从今年前三季度走势看，全国农产品批发市场鸡蛋价格在3月份出现了今年最低点，随后快速上涨，上涨幅度达到59.38%。究其原因，朱宁认为有两点，一是替代消费。全国猪肉月均价从2月份的18.33元/千克持续上涨到10月份的44.09元/千克，上涨幅度高达140.53%，10月30日猪肉价格更是创下今年新高，达52.23元/千克。由于猪肉价格居高不下，作为优质廉价的动物蛋白质来源以及猪肉重要替代品，鸡蛋成为居民畜产品消费的增长点，需求旺盛，导致鸡蛋价格自8月份以来保持在10元/千克以上。二是供给略有不足。国家蛋鸡产业技术体系平谷综合试验站的大数据统计显示，今年前三季度全国在产商品蛋鸡月均存栏约9.87亿只，同比增幅11.90%，但与历年同期平均存栏10亿只相比，仍略有差距。

10月25日，农业农村部举行的新闻发布会上传出消息，年底前生猪产能有望探底回升，明年有望基本恢复到正常水平。当前，由于蛋鸡养殖盈利区间较大，蛋鸡存栏量自进入春季以后增长较快，且新补栏蛋鸡已经进入开产期或产蛋高峰期，大部分养殖场完成了更新换代，预计全国蛋鸡存栏将恢复或略超历年同期平均水平。同时，随着气温下降，有利于鸡蛋生产，预期能够保障稳定供给。那么，全国鸡蛋价格会不会转跌呢？

朱宁表示，猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉与鸡蛋价格的正向相关性较高，而且人们为了保证动物蛋白的摄入，会倾向于增加性价比更高的鸡蛋消费量。虽然鸡蛋供给充足，但由于生猪存栏以及能繁母猪存栏在今年可能很难恢复，猪肉供应偏紧以及价格处于高位的态势可能还将持续，鸡蛋对猪肉的替代效应仍会保持或略有增强。未来一段时间，人们对鸡蛋的消费需求仍会持续旺盛，鸡蛋价格可能仍将保持高位。（本报记者 黄俊毅）