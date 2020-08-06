直播预告：健身运动营养大全，爱健身必须知道的知识

为积极贯彻落实“健康中国2020”规划纲要，全方位、全周期保障人民健康，落实健康促进和预防为主策略，促进以治病为中心向人民健康为中心转变，鼓励和践行自主自律健康行为，调动全社会的积极性和创造性，让更多人深刻意识到健康的重要性。

人民网·人民健康联合中国疾控中心慢病中心及行业专家、学者共同推出2020年全民健身日系列访谈栏目，普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化，为广大网友提供权威、科学、准确的健身科普信息。

8月7日17：00 北京协和医院营养科主任于康教授，中国疾控中心营养所首席专家赵文华教授做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，与大家在线畅聊营养与健身知识。

专家介绍

于 康，主任医师，教授，博士研究生导师，临床博士后导师。

北京协和医院健康医学系主任，临床营养科主任。北京市临床营养质控中心主任。

国家营养标准委员会委员；国家卫生健康委临床营养专家组副组长；中国营养学会常务理事兼肿瘤营养分会主委；中国老年医学会营养分会副会长；中华医学会肠外肠内营养学分会NUSOC协作组常务副组长暨营养与代谢协作组副组长；中国科协临床营养首席科学传播专家；北京医学会临床营养学分会主委；北京健康管理协会营养管理分会主委；北京营养师协会副理事长。

赵文华，中国疾病预防控制中心“营养学首席专家”，中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员、博士生导师。

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