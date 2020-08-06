他们，带动普通民众成为“健身达人”

【一线讲述】

编者按

8月8日，我国将迎来第12个“全民健身日”。今年以来，新冠肺炎疫情促使人们对生命健康更加重视与渴望，健康中国战略的民众之基有望进一步夯实。正如习近平总书记所强调，“全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障，人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵，是每一个人成长和实现幸福生活的重要基础”。我们身边活跃着哪些“健身达人”？他们为大众健身做了哪些努力？光明智库特邀致力于全民健身理念推广、技能普及的几位“达人”，一起聊聊全民健身那些事，并请运动医学专家传授健身要诀，教你避开运动误区与盲点。

爱上足球，山里娃的童年更阳光

讲述人：甘肃武威古浪县西靖镇富民完全小学体育教师 侯树成

去年8月21日，是富民小学学生们最开心的日子——正在甘肃考察的习近平总书记来看他们了！当时，我正带着参加暑期兴趣班的孩子们在操场上踢足球。总书记微笑着走过来，鼓励他们好好学习，德智体美劳全面发展。一年来，这成了孩子们最珍贵、最喜欢重温的回忆。总书记的嘱托，也让我深感肩上的责任重大，下定决心帮孩子们爱上运动、强身健体。

富民小学的学生大多来自山区移民家庭，走进新校园之前，很多人都没有在正规场地上过体育课、踢过足球，因此一开始对体育课没有概念，对足球兴趣不高。为了让孩子们认识足球、爱上足球，我带着他们课上训练、课间练习，还成立了足球队。经过两个多月的训练，“小球迷”多了起来，校园里形成了良好的足球运动氛围。

在训练过程中，我发现孩子们最喜欢对抗比赛。于是，在训练中我会经常组织一场小比赛，让他们亲身体验赛场上的紧张与快乐，相互配合、互相合作，既激发他们的运动兴趣，也培养组织性、纪律性、机敏的应变能力和勇敢坚强的意志。就这样，循序渐进、日复一日，孩子们的足球水平不断提高，身体素质也越来越好。

社会各界很关注我们学校，捐赠了许多体育器材，孩子们有了更多的足球，更好的训练设施，更适宜的运动环境。今年4月，新建的运动场向孩子们敞开怀抱，从以前的水泥地面变成了崭新的塑胶地面，孩子们更爱运动了。他们在平整干净的运动场上跑步、踢足球、做游戏，徜徉在童年的阳光喜悦之中。

习近平总书记始终关心青少年身体健康，也很重视足球运动。我还记得2013年5月，总书记在北京市少年宫参加“快乐童年 放飞希望”主题队日活动，观看了孩子们练习足球。今后，我会带着更多孩子感受足球的魅力，体验运动的快乐。我想，如果偏远地区的孩子都能经常踢足球，我们的足球运动就一定会有广泛的群众基础，孩子们的童年也会因为健康的体魄而更加幸福。

在冰天雪地中收获火热快乐

讲述人：中国冰球协会副秘书长、北京体育大学中国冰球（冰壶）运动学院院长 王春露

我出生在吉林，从9岁开始滑冰。东北孩子最快乐的时光就是在冰雪上度过的，溜冰、打爬犁、抽冰猴，快乐无比。

5年前的7月31日，当国际奥委会主席巴赫郑重宣布北京、张家口获得2022年冬季奥运会举办权时，坐在电视机前的我和同事们一跃而起，相拥而泣。这一刻承载着太多冰雪人的梦想和希望。

我原来是短道速滑运动员，20多年运动生涯中共获得了25次世界冠军。退役后，我一直从事冰雪运动的普及推广。有一次去南方出差，一位老大娘知道我是世界冠军，就热情地拉住我的手说：“孩子，你们那个运动我知道，滑冰就是从很高的山上冲下来。”“您说的那是高山滑雪。”我笑着对她说。几年下来，我越发感到我国冰雪运动底子薄，从业人员少，群众基础弱。尤其是一些南方城市，大部分人没有冰雪的概念，冰雪运动的普及任重道远。

“带动中国3亿多人参与冰雪运动”，习近平总书记的谆谆嘱托，给冰雪运动带来了前所未有的发展机遇。

如何让更多人开启自己的“冰雪奇缘”？我和伙伴们马不停蹄地走访各个城市，根据南北方地域特点策划多种多样的活动方案。在不懈努力下，精神矍铄的老人驰骋在冰面，蹒跚学步的孩童踩着雪板站在雪场，天南地北的游客在雪地上撒欢打滚……在冰雪运动中，人们不分年龄、不分地域，聚集在一起，分享着快乐，建立了友谊。

冬奥会申办成功后，冰雪运动逐渐“走入寻常百姓家”，我国的冰雪场地、冰雪器材也纷纷有了自主品牌。我愿通过自己的努力，点燃更多人的冰雪热情，让人们在冰天雪地中收获火热快乐。

录制健身短视频，带着网友“云健身”

讲述人：北京体育大学中国足球运动学院党总支副书记 鲍克

新冠肺炎疫情打乱了人们生活节奏。久居家中，缺乏锻炼对健康不利，也容易产生焦躁情绪。作为一名体育工作者，我希望用自己的专长服务社会，帮助大家在室内进行锻炼，增强体质、愉悦身心。于是，从1月26日起，我开始拍摄健身短视频，在动作设计上，尽量符合大众需求，由蹲、拉、推等简单动作起步，循序渐进、从易到难；在示范和讲解方面突出指导性，并对易犯错误进行说明，提醒大家不要“踩雷”。

考虑到疫情防控期间的健身条件，我就地取材，利用家庭客厅、小区空地和公园等空间，让大家可以随时随地动起来。负重器材则是家中常见的物品，如矿泉水瓶、洗衣液桶、油桶等；训练中有时还会利用沙发、椅子、毛巾等常见的家具和日用品。

几个月下来，我发布了193个健身视频。试水的第一周，就有很多好友点赞评论：动作简单有趣、非常容易掌握、效果显著……大家还根据我的说明，自我调节训练强度，增加练习“花样”，很多家庭每天全家跟着视频健身打卡，其乐融融。有些朋友还把视频转发给朋友和亲人，虽然不能见面，但仍能和亲朋好友通过视频一起健身。我欣慰地感到，每天发布的视频就像运动闹钟一样，提醒着大家“一二三，动起来”。

为了帮助更多人科学地“云健身”，我还参加了疫情时期送课下乡公益课堂活动，为湖南山区的中小学生拍摄了“水瓶运动”“‘椅’身作则”等科学有趣的体育课，既教会他们利用简单的器材锻炼身体，又带给他们快乐。

在此期间，我收到了很多表达感谢的信息。网友们告诉我，跟着我的视频健身，关节疼痛缓解了，心情变得愉悦，亲子关系更融洽了……每当这时，我都觉得很幸福。“积极参与全民健身推广工作”“为社会传递更多正能量”，这是习近平总书记去年给我校研究生冠军班学生回信中对体育人的嘱托，也是我们不变的追求与坚守。

来吧，跟我们一起健康奔跑

讲述人：王者传奇俱乐部创建者、北京体育大学中国田径运动学院教师 王丽萍

这几年，马拉松赛事井喷式发展，参赛人数不断上涨。在参加了几场马拉松之后，我发现，许多人是靠着热情盲目地跑，或是跑步姿势不对，或是以竞技赛跑的高强度运动要求自己，反而容易伤害身体。

我曾是一名专业运动员，2006年退役后，与大众体育的接触渐渐多起来，越发觉得，普通民众应该在专业指导、科学监控、技术分析下，实现健康跑步。

于是，我萌生了一个想法，利用自己积累的训练和比赛经验、掌握的运动人体科学知识和运动康复技能、了解的国际体育科研前沿动态等，带领更多人快乐奔跑。

2016年，我创建了“王者传奇”俱乐部，通过搭建专业、科学的服务平台，为广大跑步爱好者进行包括跑姿、呼吸等在内的跑步培训，规划参赛安排，提供伤病康复和运动风险评估测试等服务。初创时的俱乐部只有二三十位会员，4年来，队伍不断壮大。我也去过许多城市授课、讲解，让大家了解科学运动的方法，让参与运动的爱好者们形成正确的认识，在跑步过程中避免伤病，真正享受运动，收获健康。

让我感动的是，2017年的北京马拉松，俱乐部共有十多名运动员参赛，先行到达的跑者，在做了简单拉伸后便返回终点，迎接陆续到达的队友。当最后两名跑者冲过终点时，大家一拥而上，给他俩一个大大的拥抱。我想，这就是体育的魅力、全民健身的魅力。

为了“帕友”们的一丝微笑

讲述人：北京体育大学中国武术学院体育养生教研室副教授 刘晓蕾

38岁的我，从事传统体育运动已有32年。作为全民健身的践行者、推广者，我奔波于全国各地，普及全民健身运动。学员当中，中老年人占主体，接触久了，很多都成了老朋友。空闲时，大家会拉拉家常，讲讲自己锻炼之后的变化。交谈中，我常被他们的快乐和阳光所感染。

在第十三届全运会上，全民健身项目第一次登上赛场，健身气功名列其中。我作为北京代表队运动员兼教练员参与全程。让我记忆深刻的是一名特殊运动员，她叫孟令翠，来自丰台区，十几年前一场严重的车祸让她在鬼门关里走了一遭：颅底骨折，眉骨多处骨折，脑积液顺着耳朵流了一个月……这样的伤痛给她留下了诸多后遗症——听力不好，平衡不稳，眼神呆滞。是运动康复给她带来了新生。现在的她，能够完成竖叉、横叉、“朝天蹬”、“两臂支撑前举腿”等专业运动员才能完成的动作，登上了全运会群众比赛项目第一名的领奖台，还加入了健身推广志愿者行列。

2015年开始，我义务帮助帕金森患者进行传统养生运动，缓解其运动障碍，改善生活能力和生存质量。“帕友”们聚在一起，锻炼、聊天，互相鼓励、支持与安慰，慢慢恢复了对生活的热爱，努力活出高质量。我逐渐发现，对帕金森患者而言，身体康复是第一位，人文关怀也不可缺。于是，2019年，我发起举办了首届“我锻炼，我健康，我快乐”“帕友”嘉年华活动。没有经费支持，我就自掏腰包买奖品，找朋友、学生们帮忙做志愿者。当看到“帕友”们因病情而显麻木的面庞露出一丝微笑，我觉得一切都是值得的。

择一事，执一生。传播、推广中国传统运动及文化，是我的爱好、我的事业，更是我的责任。全民健身，全民健康，全面小康，我与国家同脉搏。

（项目团队：本报记者 张胜、李晓、宋喜群、王斯敏）