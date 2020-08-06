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9月起这八类药品不再纳入基本医保

2020年08月06日08:58 来源：新华网

国家医疗保障局日前发布《基本医疗保险用药管理暂行办法》，明确主要起滋补作用的药品、保健药品等八类药品不再纳入《基本医疗保险药品目录》。该暂行办法自2020年9月1日起施行。

暂行办法明确的这八类药品为：主要起滋补作用的药品；含国家珍贵、濒危野生动植物药材的药品；保健药品；预防性疫苗和避孕药品；主要起增强性功能、治疗脱发、减肥、美容、戒烟、戒酒等作用的药品；因被纳入诊疗项目等原因，无法单独收费的药品；酒制剂、茶制剂，各类果味制剂（特别情况下的儿童用药除外），口腔含服剂和口服泡腾剂（特别规定情形的除外）等；其他不符合基本医疗保险用药规定的药品。

作为国家医保局“1号令”发布的《基本医疗保险用药管理暂行办法》被视为未来医保目录调整的“规矩”。根据暂行办法，国务院医疗保障行政部门建立完善动态调整机制，原则上每年调整一次。

暂行办法明确，《基本医疗保险药品目录》内的药品，有以下任何一种情况的，经专家评审后，直接调出目录：被药品监管部门撤销、吊销或者注销药品批准证明文件；被有关部门列入负面清单；综合考虑临床价值、不良反应、药物经济性等因素，经评估认为风险大于收益；通过弄虚作假等违规手段进入目录的；国家规定的应当直接调出的其他情形。

国家医保局有关负责人说，制定这一暂行办法主要为保障参保人员基本用药需求，提升基本医疗保险用药科学化、精细化管理水平，提高基本医疗保险基金使用效益。（记者屈婷）

(责编：李轶群、许晓华)


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