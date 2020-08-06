希腊拟不再为新冠感染游客买单 入境者需承担费用

中新网8月5日电 据欧联网援引希腊欧联通讯社报道，希腊政府预计将改变为在希腊逗留期间感染新冠病毒的游客“买单”的做法，入境希腊的游客可能需要为其在希腊境内的使用到的医疗服务额外支付20欧元附加费，以支持希腊当局隔离和治疗感染新冠病毒的游客的费用。

据报道，希腊医疗网站消息显示，希腊卫生部在7月底决定，所有到卫生中心、地区诊所和医院门诊部就诊的外国游客，都将被收取费用。使用紧急护理的游客也需要为服务支付费用。

希腊政府发言人佩特萨斯曾在6月1日表示，希腊政府将为任何访希期间，新冠病毒检测呈阳性的游客，支付隔离住宿费。不过，佩特萨斯没有说明，希腊政府是否也会支付感染新冠病毒的游客的食品和药品费用。

根据希腊国家医疗保健系统的收费标准，需要进行血液检测和其它类型筛查的人士将需缴交费用。

报道指出，新的收费标准也适用于居住在希腊，但非永久居民的人士。(林靖怡)