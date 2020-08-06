我国核酸日检测能力达四百八十四万份

在8月5日举行的国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部、科技部、国家卫生健康委和药监局有关负责人介绍了提高新冠病毒检测能力有关情况，并答记者问。

工业和信息化部副部长王江平介绍，截至7月底，我国核酸日检测能力达到484万份，全国已累计进行1.6亿人份核酸检测。我国核酸检测试剂技术水平和产品性能与美国等发达国家和地区处在同一水平，有些产品甚至领先，核酸检测试剂总体检出率已经达到95%以上。

具备核酸检测能力的医疗机构4946家

王江平介绍，截至7月末，我国具备核酸检测能力的医疗机构4946家，检测技术人员达到3.8万余人。已累计向全国各级医院、疾控中心、海关口岸、第三方检测机构发送试剂近2亿人份，设备1.2万余台。

国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉表示，我国核酸检测能力还有很大扩容空间。国家卫健委将会同相关部门进一步强化核酸检测能力建设。加强在全国布局一定数量的公共检测实验室，在提升实验室自身检测能力的同时，配备相应的移动检测设备和设施，提升实验室移动检测能力。当地方检测能力不能满足需求的时候，通过调派移动检测力量，实现快速扩容。

同时，考虑建立区域内检测机动支援的制度。把全国划分为若干个区域，在区域内充分发挥公共检测实验室以及第三方检测实验室机动检测能力。在区域内相关地区发生聚集性疫情，核酸检测需求远远超过当地检测能力的时候，机动检测力量在区域内快速部署到位，在短时间内完成全员核酸检测。

核酸检测试剂库存充足，生产能力富余

科技部成果转化与区域创新司司长包献华介绍，疫情发生以来，科研攻关组把检测试剂的研发作为应急攻关重点方向之一，成立检测试剂专班，与相关部门建立了“研审用”联动的工作机制，组织动员产学研各方面优势力量加强研发。根据不同阶段的疫情检测需求，快速研发推出了一批检测试剂和产品，实现了检测技术从无到有、从有到优的突破。

疫情发生初期，紧急启动应急攻关项目，支持相关检测试剂和检定标准品等研发，用了半个月左右就推动首批6款核酸检测试剂快速审批上市。通过应急攻关，我国检测试剂及仪器设备等性能指标不断提升——

试剂的灵敏度不断提升。目前，核酸检测试剂的最低检出线已达100个拷贝/毫升，总体检出率已达95%以上。

检测时间不断缩短。以前一次检测大概需要4个多小时，现在一个小时左右就能完成。最快一款产品30分钟出结果。

检测设备的自动化程度不断提升。现在能够实现“样品进、结果出”的一体化检测，大大提高了便利性和安全性。

检测产品的品种类别不断丰富。既有体积小的便携式产品，也有能够检出包括新冠病毒在内的6种呼吸道常见病毒的联检产品，满足不同场景应用需求。除核酸检测以外，还研发推出了一批抗体检测产品，15分钟左右就可以观察检测结果。抗体检测与核酸检测协同使用，可以进一步提升检出率。

此外，核酸快速检测试剂库存充足，生产能力富余。工信部通过医疗物资保障调度平台，跟踪7家快速检测试剂和设备生产企业的供应情况，已累计向全国供应了核酸检测试剂70万人份，设备1400余台。

王江平介绍，我国核酸检测主要分为常规检测和快速检测。常规检测技术成熟，一次性检测量大，但是用时相对长一些，适用于医院等检测人员集中、对时间要求相对不高的场景。快检产品用时短，手段更便捷，但是单次检测量小，适用于小批量的随到随检。

秋冬季前实现县域内1家县级医院具备检测能力

国家药监局器械注册司稽查专员王兰明介绍，国家药监局组织开展了新冠病毒检测试剂的全覆盖产品抽检。截至目前，尚未发现不合格产品。

同时，国家药监局于6月到7月组织对已获批的新冠病毒检测试剂生产企业开展专项检查。截至目前，专项检查工作已经按计划完成，在产的新冠病毒检测试剂生产企业均未发现影响质量安全的严重问题。

王江平表示，随着秋冬季节来临后流感等病毒流行风险加大、出入境秩序逐步恢复，内防反弹、外防输入的压力依然很重。下一步，工业和信息化部将重点做好四项工作——

一是推进检测能力建设。在加强生物安全风险防范前提下，确保秋冬季前实现全国三级综合医院、传染病医院、各级疾控机构及县域内1家县级医院具备核酸检测能力。

二是加紧检测人员培训。由国家和各省疾控中心、临床检验中心等组织开展核酸检测技术培训。

三是加强科研攻关和审评注册。加快各类检测新技术、新产品研发进度，特别是检测时间短、灵敏度高、操作简便的产品。推动抗原检测和其他新技术新产品研发攻关。加强审评注册早期介入，推动更多新产品进入应急审批通道，尽量缩短产品上市时间。

四是加强检测试剂和设备生产保障。帮助企业稳产扩产，引导企业持续优化供应链结构，不断提升检测产品性能。进一步发挥医疗物资保障调度平台作用，加强产需双方对接。

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 02 版）