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“从医热”不仅是疫情催生的结果

2020年08月06日07:29 来源：北京青年报

8月初，上海约5万高考生陆续在志愿填报系统上完成志愿填报并签字确认，最早一批“准大学生”将成为被名校“强基计划”和11校综评批次录取的考生，其中不乏医科院校。部分优秀学子因敬佩“抗疫英雄”，在填报志愿时选择医学。有学生直言：“亲眼见到医务工作者奋战在一线，感受了医学的伟大，而预防医学作为未雨绸缪的学科，应该受到更多关注。”（8月5日《解放日报》）

今年，不光是上海如此，在很多地方，高考填报志愿时都出现了“从医热”。受疫情影响，很多考生都有相同的情怀，他们被医务人员的抗疫表现深深感动，立志和他们一样，做守护健康的白衣卫士。可以说，疫情对于当前的“从医热”，起到了很强的助推作用。

但疫情只是为“从医热”添了一把火，拉长视野来看，这股热度其实已经存在，若没有出现这次疫情，“从医热”仍会形成一定的趋势并持续下去。这主要是因为，决定考生是否选择医学专业的负面因素在逐渐消除，而正面因素又在不断累积。

过去考生不愿选择医学专业的重要原因，是暴力伤医、聚众扰医等案件频发，让医务人员缺乏安全感。然而，随着医闹入刑、将医院列为公共场所等强化医院安保的法规陆续出台，保障医务人员安全的法治基础日益坚固。民众的直观感受是，医院里拉条幅、设灵堂、摆花圈等现象已很难再看到。尽管极端个案仍偶有出现，但总体而言，这类案件已大幅减少。今年两会期间，最高人民检察院新闻发言人王松苗透露，暴力伤医、聚众扰医类案件在2018年同比下降29%，2019年又同比下降48.9%。

认为医务人员工作强度大而不愿从医的人不在少数，但这方面也在悄然发生改变。对比国家卫健委每年发布的《卫生健康事业发展统计公报》，可以看出，医务人员数量增加趋势十分明显，比如2011年末我国执业(助理)医师241.3万人，注册护士204.8万人，但到了2019年末，执业（助理）医师达386.7万人，注册护士444.5万人。医务人员数量增长很快，平摊到个人的工作量就会相应减少。

随着医疗强基层战略的实施，医务人员忙闲不均现象也得到大幅缓解。以北京为例，在2019年北京市全年的门诊量中，一级医院及社区卫生服务机构增长40.4%，二级医院增长3.3%，三级医院则下降了5.4%，北京市基层门诊量已连续32个月增幅高于二级和三级医院。基层不再“门可罗雀”，大医院的工作量就会相应下降。且人工智能技术日益成熟，分级诊疗、远程会诊等模式也趋于定型，医务人员只会从繁重的工作中进一步解脱，担心医务人员太辛苦而不愿意从医，就会日益显得不合时宜。

因此，对于今年高考过后出现的“从医热”，既要看到疫情这个短期影响因素，更要看到大环境改变这个起决定作用的长期因素。这种趋势预示着，医学专业不仅今年热，更可能年年热、持续热，且初热尚未炙手可热时，或许是选择医学专业的最佳机遇期。（时本）

(责编：许晓华、李轶群)


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