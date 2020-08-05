三项改革破解群众看病难题

如何织密群众健康安全防护这张网？河北省邯郸市针对“看病难、看病贵”等问题，奔着问题去，盯着痛点改，通过一系列改革举措让“看得起病、方便看病、看得好病”成为常态，切实为维护群众健康提供有力保障。

看得起病：

让虚浮的药价“软着陆”

原本要20多元的左氧氟沙星现在只要1.16元，其他药品的价格也有不同程度的“缩水”。近日，在邯郸市中心医院划价窗口，72岁的市民石爱芹拿着收费单据很惊喜，“药品降价这么多，我压力小多了”。

石爱芹的惊喜来自邯郸医药及医用耗材采购的深入改革，也是这次改革给1000多万邯郸人送上了可触可感的民生红包。这个红包有多大？邯郸市医疗保障局提供的数字一目了然：药品集中采购议定的价格平均降幅44.15%，单品最大降幅96.52%；医用耗材价格平均降幅32.5%，单品最大降幅94.40%。如今，议定的162个目录、789种药品，9大类4261种医用耗材价格，在邯郸市药品阳光采购网、邯郸市医用耗材阳光采购网清晰可见，价格、品质全部透明，实现了“药品上云端，供需都可见”。预计通过此项改革，年可节控医疗费用8.1亿元。

这些“水分”是如何挤出来的？邯郸市医疗保障局副局长李彪介绍，原先药品采购分散，导致议价能力不足，生产流通环节也不够规范，药品和医用耗材质量参差不齐，层层包销、层层加价，不仅推高了价格，还滋生了腐败。为此，邯郸市以“降药价、提药质、减费用、惠民生”为改革思路，以药品和医用耗材集中招标采购改革为切入点，创建了“四个三”集中采购新机制：即采集全市供给侧、需求侧和全国供需现状“三个”大数据，夯实工作运行基础；采购目录选定、品规确定、价格判定“三个”专家说了算，保证临床使用认同；将报名产品的全国最低价、河北最低价、邯郸最低价“三个”价值量作为谈判议价规则制定基础，保证谈判降价成效；纪检监察、医药专家、信息技术“三个”全程参与，确保了采购的公平公正。

强化使用引导机制、强化动态监测机制、强化基金结算机制等。邯郸市医疗保障局强力推进了涉及医药降价、下放职能、重塑流程、制度创新等24项“全面开花”的组合式改革，多措并举破解医保难点、堵点、痛点问题，实现了群众、政府、药企、医疗机构多方共赢。齐鲁制药河北区销售总监张丙强说：“集中招标采购模式大大降低了企业的营销成本，我们企业愿意也能够以更低的价格满足患者需求。”

方便看病：

大医院医疗专家在基层安了家

“刘阿姨，我给您量一下血压。”7月15日，邯郸市丛台区丛东社区卫生服务中心共建病房内，邯郸市第一医院内分泌科主任胡新磊教授正在巡诊。84岁的患者刘秀芳告诉记者：“我花费的是社区医院的钱，享受的却是三甲医院的服务，仅住院费用一项就能节省一万多元。”

优势医疗资源下沉到基层，让群众享受实惠，这缘于邯郸市卫生健康系统的另一场改革尝试。2019年2月，邯郸市将打造“医联体”纳入民心工程，以市第一医院、市中心医院、河北工程大学附属医院为主体单位组建3所医疗集团，采取网格化管理，覆盖市内三区，将30所社区卫生服务中心纳入了医疗集团，构建服务、责任、利益、管理四个共同体，并安排专家为基层提供诊疗服务。医联体的推行，形成了功能互补的预防、治疗、康复一体化区域服务模式，并建立了“首诊在社区、大病到医院、康复回社区”就诊绿色通道。

刘秀芳老人就是由社区医院通过“绿色通道”送往三甲医院进行手术的，之后又回到社区医院康养。她说，不用排队、挂号，所有手续都简化，省事省钱，太方便了。

记者在丛东社区医院“医动室”看到，健康管理师张淑英伴着舒缓的音乐正带着社区居民做弹力带体操。据悉，该医院与上级医院联合开辟了“医厨室”“医动室”，将防病关口前移，定期为社区居民提供健康饮食、心理健康咨询服务。

看得好病：

为“村医”强筋壮骨

相比城市而言，农村的医疗资源薄弱。在农村开办了“健康小屋”的市中心医院神经外科主任杨华堂对此深有感触。为提高村医的医疗水平，杨华堂在曲周县小弟八村收了“徒弟”村医牛春河。

“在偏僻农村，全日制医科大学毕业的医务工作者较少，医疗水平参差不齐。”下到村里，杨华堂发现牛春河看病喜欢用抗生素，“小孩子头疼脑热了，村里没有必要的检查设备，于是给孩子开消炎药，对不对症、量合不合适，都很难保证。”经过杨华堂的悉心指导，牛春河处方用药得到了规范，“村里这么多年就我一个医生，只能自己摸索。杨大夫来了，我跟着学，水平提高了不少”。

为提高基层卫生服务能力，邯郸市采用政府主导、医院主建、医生主动、全民参与的建设模式，组织城市专家走出“大医院”，带领团队下沉一线乡村。以贫困村卫生室等基层医疗卫生机构为重点，相继建立了2000多个以知名专家命名的公益性“健康小屋”医疗服务平台。专家与所在地医生结成“师徒关系”，为村医“强筋壮骨”。邯郸还分批次安排8617名基层医务人员到二级及以上医院实习进修，有效提高了基层医务人员对常见病、多发病的诊断、治疗水平和急诊处置、抢救能力，推动邯郸全市市县乡村四级健康管理水平上了一个新台阶。

一点一滴的帮扶，带来跬步千里的跃升。糖尿病专家马晓云设在邯山区罗城头社区的“健康小屋”既是诊室又是课堂，将8位基层医生带成了“乡土专家”。邯郸峰峰矿区大沟港村的胡彩凤，当村医已有30多个年头。“原先我也就看个发烧感冒，治个小孩胳膊脱臼，通过专家帮带，现在我也可以看心脑血管、糖尿病等慢性病了。”胡彩凤说。

“‘健康小屋’既打通了‘上下联动、双向转诊’的‘经脉’，形成‘医防融合、防治结合’的服务模式，又打通了医疗技术发展和健康管理服务之间的‘任督二脉’，还提升了基层医生的医疗服务能力。”邯郸市卫生健康委主任周海平说。

（本报记者 耿建扩、陈元秋 本报通讯员 周金立）