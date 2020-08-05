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北京新增境外输入病例1例 昨日治愈出院1例

2020年08月05日08:44 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京8月5日电 8月4日0时至24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院1例；新增报告境外确诊病例1例，为7月27日印度尼西亚输入确诊病例的家庭成员，在隔离观察期间核酸检测呈现阳性后被确诊，无新增报告疑似病例和无症状感染者。

　　6月11日0时至8月4日24时，新发地聚集性疫情累计报告确诊病例335例，治愈出院334例，在院1例，尚在观察的无症状感染者1例。

　　7月下旬以来，累计报告大连市疫情关联病例3例；境外输入病例2例。

　　平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区194天无报告病例、怀柔区180天、顺义区178天、密云区175天、石景山区51天、门头沟区50天、房山区50天、东城区49天、通州区45天、朝阳区44天、西城区43天、海淀区40天、大兴区35天、丰台区30天、昌平区6天。

(责编：许晓华、许心怡)


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