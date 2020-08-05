高温天气，小心这些高发病

又是台风，又是高温，各大医院的门诊开始忙碌起来。羊城晚报记者从武警广东省总队医院了解到，门急诊不少患者因为空调病导致发热，胃肠道疾病和皮肤病的患者人数也明显增多。

急性胃肠炎患者翻番

夏天是急性胃肠炎的高发季节。记者在医院看到刚“缓”过来的徐大伯。他说，自己前一天晚上过生日，一家人下馆子。点了很多生鲜贝类，还开了一打冰啤。没想到吃完饭不过5分钟，他就连续呕吐了5次，之后又不停跑厕所。家人把他送到医院时，他已经四肢瘫软，连话也说不出，一个劲发抖，护士给他搬来了两床棉被。经诊断，徐大伯是突发急性胃肠炎伴中度脱水。好在经过紧急对症处理，他很快就康复了。医生嘱咐他，接下来几天，饮食要清淡点。

该院消化内科主任医师胡宝春表示，急性胃肠炎多与不洁饮食有关。夏天气温高，食物很容易变质，人们吃了变质的食物，胃肠就会抗议。此外，由于高温，脾胃功能变弱，一些市民不好好吃饭，水果、冷饮当饭，正餐不吃，夜宵狂吃，这些不良饮食习惯都可能诱发急性胃肠炎。

急性胃肠炎最主要的表现是呕吐和腹泻、腹痛。但不同人群表现会有差异。胡宝春说，青壮年出现频繁呕吐、腹泻，虚脱或合并高热时应尽快就医，老人、孩子容易脱水，腹泻超过5次应就医。

此外，青壮年要特别注意病毒感染后引发的病毒性心肌炎，老年人应警惕由此引发的心肌梗死和脑梗。

各类皮肤病患者也大增

高温天，各类皮肤病也容易找上门来。该院皮肤科副主任医师刘成介绍，门诊中以下几类患者近来明显增加——

一类是真菌感染的患者。真菌喜欢温暖潮湿的环境，夏天人们出汗多，形成了非常利于真菌繁殖的湿热环境，因此，花斑癣(俗称汗斑)、股癣和脚气高发，既有新发患者，也有旧疾复发和加重的患者。

一类是昆虫叮咬的患者。夏天蚊虫多，人们裸露在外的皮肤也多，不少人被蚊虫叮咬后引起过敏，诱发丘疹性荨麻疹。这种皮肤病伴随剧烈骚痒，可反反复复持续一两个月，非常恼人。

还有一种情况很常见，就是蚊虫明明只叮咬了一两处，身上冒出的包块却有五六个。刘成解释，这就是碰到人们常说的毒蚊子毒虫子了，这些昆虫的口器中含有多种毒素，咬人后这些毒素会随血液游走，引起皮肤反应。

最后一类是夏季皮炎。对于皮肤敏感的人群，高温出汗会引起许多皮肤小问题，如红疹、瘙痒等，多发于四肢。等到天气凉一些，又或是在空调间里就不药而愈了。针对高温天好发的皮肤病，刘医生建议，要注意个人卫生和环境卫生，勤洗澡勤打扫，做好皮肤防护，去户外最好穿长裤，饮食要清淡，重口味会加重皮肤不适。

提醒

一冷一热，小心孩子患上“空调病”

高温天，各种疾病的发病率增加。武警广东省总队医院儿科副主任医师冯哲说，对低龄儿童来说，空调房内外冷热不均，体温与室温反复冲突，难以在短时间内调节，就会造成人体的不适及免疫功能的下降引起热感冒，患上“空调病”。

冯哲建议，夏天空调温度不要太低，26℃-28℃为宜，并注意室内外温差，一般相差8℃左右即可。夜间房间温度同样应在26℃-28℃之间。不要让孩子贪凉，避免暴露在风口下。

另外，幼儿体温调节中枢和汗腺未发育成熟，对室内外温差需要一个逐步适应的过程。孩子从室外进入空调间时，建议先洗脸、擦擦汗、稍微降点温。进入后不要直接对着空调冷风吹。外出前先关停空调，使室温上升至外界气温相近时才能离开。（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 田乃伟）