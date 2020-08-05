男子严重嗜睡 竟因颅内长瘤

梅州33岁男子王明（化名）因为严重嗜睡影响工作，不仅被公司解聘，甚至一度被认为患有精神障碍，最终在广州的医院查明是颅内长了肿瘤。接受手术治疗后，王明于7月26日顺利出院。

据王明的妹妹王小姐介绍，王明是当地一家公司的会计。今年春节期间，家人便发现王明每天都是一副睡不醒的样子，“基本上除了吃饭，其余时间都在睡觉。连叫他起来吃饭，都要叫好几回才醒，吃完饭倒头又睡。”春节假期结束后，王明依然非常嗜睡。因为嗜睡，王明没法正常上班，老板交代他的事，他转头就忘。最终，今年4月份，王明被公司辞退了。

失业在家的王明既不玩手机，也不外出，更没有任何娱乐活动。而且，原本内向温和的他也变得愈发孤僻和暴躁。每次家人苦口婆心劝他不要睡太多时，都会惹得他勃然大怒。“我们都怀疑他有精神障碍，但几次劝他就医都没有成功。”王小姐说，最后只能以体检为由骗他去医院。在当地医院，核磁共振检查发现他颅内有占位性病变。为寻求更好的治疗，王明在家属的陪同下来到广东三九脑科医院。

“患者鞍上区有一类圆形占位性病变，考虑是颅咽管瘤的可能性较大。”该院接诊的神经外三科主任杨宝应介绍。完善相关检查后，杨宝应团队为患者切除了一个5.1厘米×4.6厘米×3.8厘米大小的肿瘤。术后病理诊断为颅咽管瘤，进一步证实了杨宝应术前的诊断。

颅咽管瘤是靠近脑垂体的良性肿瘤，一般有两个发病高峰，儿童高峰在5至15岁，成人高峰在40岁左右。杨宝应介绍，颅咽管瘤虽然不是恶性肿瘤，但随着肿瘤的生长，可能会累及鞍区附近区域，如垂体、下丘脑、视神经等，从而产生相应的症状，比如患者的嗜睡、记忆力下降等。此外，还有部分患者可能出现视力减退、多饮多尿、肥胖等症状。

颅咽管瘤是颅内最常见的先天性肿瘤，一般首选手术治疗，防止肿瘤进一步侵犯周围的脑组织。杨宝应特别提醒，市民朋友一定要留意，一旦出现视力下降、癫痫、呕吐、头痛头晕、走路不稳等症状，一定要及时就医。

（全媒体记者梁超仪 通讯员郑琳）