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手术不是终点 关节手术后仍需科学锻炼

2020年08月05日08:29 来源：广州日报

　　范阿姨由于膝关节疼痛、不能弯曲，连日常生活都受到影响。几经辗转，范阿姨最终被诊断为“左膝骨关节炎”。

　　膝关节置换术后5天，范阿姨顺利出院，困扰多年的疼痛烟消云散。专家提醒，关节疾病，手术不是治疗终点，术后患者一定要积极主动地参与功能锻炼。

　　膝关节疼痛8年 术后1天下地无痛行走

　　64岁的范阿姨年轻时是文艺团的活跃分子，但8年前开始，她的膝关节经常疼痛、不能弯曲，连日常生活都受到影响，她试过各种保守治疗，效果都不明显。于是，她来到暨南大学附属第一医院骨关节外科就诊。接诊医生、该科主任刘宁给范阿姨进行了详细检查，最终诊断她为“左膝骨关节炎”，刘宁主任团队反复讨论后决定为她进行膝关节置换手术。术后第1天，范阿姨便能下地无痛行走，术后第5天范阿姨便顺利出院。

　　术后忽略康复 关节恢复受阻碍

　　或许是“无痛”的关节来之不易，范阿姨对手术后的膝关节倍加“珍惜”，回到家后，能不走就不走，能坐就不站。

　　结果术后一个月，原本“乖巧听话”的膝关节，开始出现疼痛和活动受限。由于当时正值新冠肺炎疫情期间，范阿姨迟迟没有到医院复诊。在术后6个月，疼痛难忍的范阿姨终于来到了刘宁的诊室。

　　经过详细问诊，刘宁纠正了范阿姨的误区，并告诉她：如果想要获得一个满分的关节，手术治疗只占一半的分数，还有一半的分数需要靠患者配合和努力。术后复查X线非常好，必须继续加强康复锻炼！

　　范阿姨意识到问题所在，心里悬着的石头终于落地，在进行了科学、依据个人情况制定的康复锻炼之后，膝关节终于恢复到了满意的状态。

　　手术不是治疗终点 科学锻炼才能恢复功能

　　刘宁提醒大家，不少患者对术后快速康复存在着认识误区，其实术中微创的手术技术仅仅是快速康复组成的一小部分，快速康复的核心内容是指尽最大努力减少患者围手术期（手术前中后）的并发症，多科室协同合作最大限度地在最短时间内恢复患者最佳的关节功能。很多人觉得做完手术关节就治愈了，其实这并不是治疗的终点。

　　术后患者要积极主动地参与功能锻炼，制定详细的功能锻炼、肌肉训练和早期下地负重行走，这样才能尽快地恢复关节功能。在疼痛逐渐消退后，只要坚持肌力练习，步态会逐渐恢复至术前的水平。

　　需要强调的是，过量的行走会带来膝关节的肿胀，所以建议患者出院回家后，不需要每天刻意练习行走，完成日常生活即可，在腿部力量逐渐恢复之后，即可逐渐增加行走量。（全媒体记者张青梅 通讯员张灿城、王雪）

(责编：许晓华、崔元苑)


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