新冠疫情之下巴西邻里冲突增两倍 大多为噪音投诉

中新网8月4日电 据南美侨报网报道，近日，巴西物业管理者协会(Abadi)公布的一项调查显示，自3月隔离期开始以来，邻里之间的投诉数量增加了两倍，很多投诉最终演变成了法律诉讼。

据报道，Abadi表示，大部分的投诉(72%)和公寓中的噪音有关，其次是人们不遵守隔离规定，比如住户在家中开派对，或试图闯入被关闭的公共区域等。

此外，造成冲突的另外一个主要原因是人们在公寓阳台上的活动，比如烧烤时烟雾传到隔壁家中，在公寓大楼墙上投映电影等。

“新冠疫情并没有激发邻里之间的新冲突，只是加剧了现有的冲突。大部分住户不得不在家中待更长时间，去应对无聊、家庭生活中的问题和经济困难，这最终让人们情绪出现问题。” Abadi主席拉斐尔 托梅说。

报道称，房产管理员和物业都尽力避免让这些冲突转化成司法程序，因此Abadi也启动了公寓冲突调解程序。“每个房屋管理员也是调解人。在共同生活的公寓中，冲突自然会发生，特别是如今的情况下。”拉斐尔·托梅说。

律师莱安德罗·桑德说，调解始终是推荐的解决方案，可以为涉事人员节省开支，并维护大家的福祉。“在这种情况下，会在调解员的参与下进行会议，目的是听取各方的叙述，并鼓励友好的解决方案。”他说。