农业农村部：海参养殖池塘严禁用敌敌畏等农药消毒

中新网8月4日电 据农业农村部网站消息，近日，农业农村部渔业渔政管理局印发《海参池塘养殖生产管理指引》，该指引提出，新池塘建成后及投放苗种前，均需进行清塘，旧池塘一般2-3年清塘一次。消毒要求使用生石灰及次氯酸钠溶液(水产用)、含氯石灰(水产用)等国家已批准的水产养殖用兽药，按照产品说明书的用法用量，兑水全池泼洒，浸泡7-10天后将水排出，再引入海水浸泡2-3天，将水排出，重复进排水1-2次。严禁使用敌敌畏等农药、原料药和其他有毒有害物质进行消毒。

此外，该指引明确，根据养殖海区水质肥瘦，放养海参苗种前可提前10天放进海水，以利于底栖硅藻等单胞藻类繁殖，为海参苗种提供充足的基础饵料。按45-75千克/公顷的用量施用氮磷比为5:1-10:1的复合肥进行池水施肥。可根据水色适当调整，使池水透明度保持在50cm左右，投放到水中硝酸盐含量低于10mg/L。不得使用未经国家登记注册的化学或生物肥料。