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世卫组织“组团”共寻新冠病毒动物源头

2020年08月05日08:02 来源：北京青年报

世界卫生组织官员3日表示，世卫组织将组建包括中国专家在内的国际专家组，共同寻找新冠病毒的动物源头。世卫组织总干事谭德塞在当天的例行记者会上说，就新冠病毒起源等问题，近日赴华的先遣小组已经完成了准备工作，在此基础上，世卫组织将组建包括中国专家在内的国际专家组，继续进行相关研究。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安在记者会上说，应该对新冠病毒进行更广泛的回顾性流行病学研究，以充分理解病例之间的联系。研究可以从“首先出现聚集性病例的地方”开始，以系统地寻找病毒“跨越动物与人之间物种屏障的第一个信号”，然后再转向动物源头方面的研究。

瑞安强调，虽然武汉率先报告了新冠疫情，但这不一定意味着武汉就是新冠病毒从动物传播到人的地点。需要搜集更多的数据和证据，以推断新冠病毒是在什么地方跨越了动物与人之间的物种屏障。

世界卫生组织统计的数据显示，截至欧洲中部时间3日10时（北京时间3日16时），全球累计新冠确诊病例较前一日增加257677例，达到17918582例；死亡病例较前一日增加5810例，达到686703例。

非洲疾病预防控制中心3日数据显示，非洲新冠累计确诊病例达967897例，累计死亡20585例。数据显示，目前非洲地区累计确诊病例最多的五个国家分别是南非、埃及、尼日利亚、加纳和阿尔及利亚。五国的累计确诊病例约占非洲地区总数的75%，其中南非累计确诊超过51.6万例，占非洲地区总数的一半以上。

新华社

(责编：许晓华、李轶群)


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