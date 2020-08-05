防疫都知道：安全食用水产品 您得注意这几点

夏天到了，又到了水产品大量上市的季节。不过北京市疾控中心提醒，在享受美味的同时，一定别忘记食品安全。

首先，要到正规超市或市场选购生鲜产品，购买时观察其色泽是否正常、组织状态和肌肉是否紧密有弹性等。选购时可使用塑料袋反套住手来挑选生鲜产品，避免用手直接接触。

其次，家庭应该准备专门清洗生鲜食品的容器，并用流动的清洁水进行清洗。处理生的食物要有专用的刀具和砧板等工具，且切完生食后要及时清洗、消毒砧板等工具，并使用肥皂和流动水洗手至少20秒。

加工烹调生鲜水产时，应做到烧熟煮透，一般原则是开锅后再保持10-15分钟。在食用螺蛳、贝壳、螃蟹等水产品时，尽量避免生吃、半生吃、酒泡、醋泡或盐腌后直接食用的方法。

储存未加工的水产品，最好先分割成小块、单独包装，包装袋要完整无破损，在包装上注明日期，放置于冰箱冷冻室保存，保持-18℃以下，不要存放过长时间。因为冷冻食品虽然可以在-18℃的环境中保存半年以上，但其风味口感都会变差，营养价值也会下降。另外，生、熟食物在冰箱中要分层存放。

未食用完（已经烹调熟）的水产品，请放置于冰箱冷藏室保存，保持0℃-4℃，并尽早食用。再次食用前，一定要充分加热，中心温度要达到70℃以上。（记者 蒋若静）