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直播预告：认识糖尿病患者的脂毒性

2020年08月04日13:54 来源：人民网-人民健康网

糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。长期存在的高血糖，导致各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。糖尿病患者常见血脂异常，在血糖控制不良时尤为明显，表现为甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇水平升高、高密度脂蛋白胆固醇水平降低。

因为脂代谢发生障碍，脂肪数量超出了正常范围，沉积在不该沉积的器官上，对器官产生毒性，形成伤害，导致严重的脂代谢疾病。如，心脑血管病、糖尿病、脂肪肝等（脂毒引发的一系列疾病命名为“代谢综合征”）。这些多余的脂肪对人体的毒性在医学上就称为“脂毒”。

2020年08月05日（周三）13:00-14:00，“人民好医生”客户端将邀请山东第一医科大学副校长，山东省立医院院长赵家军教授进行视频直播，为大家在线科普什么是糖尿病患者的脂毒性，千万不要错过。

专家简介：

赵家军：山东第一医科大学副校长，山东省立医院院长，内分泌科主任医师、教授，博士生导师，泰山学者攀登计划专家，山东省临床医学研究院内分泌代谢研究所所长。中华医学会内分泌分会主任委员，全国优秀科技工作者；卫生部突出贡献中青年专家；山东省内分泌分会主任委员。

擅长：内分泌与脂代谢的交互作用与影响。

脂毒性是指血中游离脂肪酸水平增高后，超过脂肪组织的储存能力和各组织对游离脂肪酸的氧化能力，使过多的游离脂肪酸以三酰甘油的形式在非脂肪组织中过度沉积造成该组织的损伤。糖尿病时，由于脂肪分解加速，使大量脂肪酸和甘油进入肝脏。乳糜微粒（CM）、极低密度脂蛋白（VLDL） 、低密度脂蛋白（LDL）、高密度脂蛋白（HDL） 是利用超速离心沉淀法，根据脂蛋白密度大小离心后所分离出的几种脂蛋白物质名称。

过多的脂肪酸再酯化成甘油三酯，并以VLDL的形式释放入血，造成高VLDL血症（Ⅳ型高脂血症）。此外，LPL（脂蛋白脂肪酶）活性依赖胰岛素/胰高血糖素的高比值，糖尿病时此比值低下，LPL活性降低，VLDL和CM难以从血浆清除，因此除VLDL进一步升高外，还可以出现高CM血症。糖尿病人由于存在高脂血症，所以容易伴发动脉粥样硬化。糖尿病时，肝合成甘油三酯的速度增加，如果合成的速度大于释放的速度时，则甘油三酯可以在肝内堆积，形成脂肪肝。

另外，如何有效地预防2型糖尿病的发生已成为一个世界性的公共卫生问题。糖尿病前期是一种处于葡萄糖代谢正常与糖尿病之间的中间阶段，是2型糖尿病的必经阶段和糖尿病发生的预警信号。导致机体糖代谢紊乱的“脂毒性”是糖尿病发生的独立危险因素

甘油三酯升高导致的机体糖代谢紊乱“脂毒性”，参与糖尿病前期向糖尿病转化的全过程，是糖尿病发生的独立危险因素。许多临床研究充分肯定了生活方式干预在糖尿病防治中的价值，以及调脂药物干预在减少2 型糖尿病大血管和微血管事件中的治疗益处。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方。

(责编：崔元苑、许心怡)


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