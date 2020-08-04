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常态防控政府要未雨绸缪

2020年08月04日09:54 来源：健康报

近日，中共中央政治局召开会议，强调要毫不放松抓好常态化疫情防控。国家卫生健康委召开电视电话会议，部署全力做好秋冬季疫情防控工作。当前，疫情偶有发生，如果不严密防守，环节上出现疏漏，可能会有扩散风险。从现在到年底是关键时期，也是最吃劲的时候，继续扎实做好疫情防控工作至关重要。

过去半年多时间，在与新冠疫情的战斗中，我们积累了经验，总结了教训。这让我们在疫情面前，越来越有底气与信心。

实践证明，做好疫情防控，首先要做到及时发现，公开预警。各地要把提升监测预警能力摆在重要位置，以核酸检测为第一道防线，以发热门诊为哨点，及时发现疫情的火苗。同时，及时发布权威信息，回应百姓关切。当前，百姓疫情防控意识不断增强，让他们主动参与进来，是做好疫情防控的重要一环。

做好疫情防控，需要统筹安排，严格落实执行。从以往经验看，集中隔离可在短时间内控制住疫情扩散。在这个过程中，当地政府要统筹安排隔离场所，配备人力。疫情暴发地还要及时统筹协调卫生、财政、工信、交通等部门，形成防疫救治合力，同时充分动员社会各界积极参与抗疫。核酸检测是扩大预防的关键，而要在短时间内实现检测大范围覆盖，只靠当地力量很可能不够，需要区域甚至中央统筹安排。

做好疫情防控，需要精准发力。日前北京疫情暴发时，未采取大范围封锁措施，而是以街道、乡镇为单元，精准确定范围和人员，在防控疫情和恢复经济社会秩序之间取得平衡。秋冬季疫情防控任务艰巨，但我们的防控经验更加丰富，防控力量更加坚实，因此防控工作更应精准、科学、有序，尽量减少对百姓正常生活、工作秩序的冲击。

做好疫情防控，还要做到“兵马未动粮草先行”。今年，各级政府都要过紧日子，但防疫相关物资一定要保证到位。这不仅是疫情防控的基本保障，也是安定人心的一剂良药，各级政府应足够重视，把钱花在刀刃上。

当前，新的疫情在任何一个地方出现都有可能。但在与新冠疫情战斗过程中，我们积累的经验越来越多，抗疫策略也越来越清晰。每一次战疫，在借鉴上一次经验基础上，都应越来越精准、有序、有效。而所有的经验和策略，都需要政府重视，积极作为，才能得到执行和落实。因此，各地政府要统一思想，反应灵敏有力，为迎击秋冬季新冠疫情做好充足准备。（本报评论员）

(责编：许心怡、崔元苑)


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