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墨迹天气携手国家预警中心及时发布疫情防控相关信息

2020年02月05日16:16 来源：人民网-人民健康网

当前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情在多地扩散蔓延，全国新型冠状病毒肺炎确诊病例数仍在增长，一句武汉加油，湖北加油，中国加油牵动着无数国人的心。

为了帮助提高公众的疫情防患意识，气象服务平台墨迹天气根据中央政治局常务委员会议做好疫情监控、排查、预警等工作的指示，积极响应国家号召，加强应急值守。近日墨迹天气应国家预警中心要求，共同以陕西、山东、黑龙江等省份为首批疫情信息推送试点，向用户定点推送分时段、分区域的疫情预警及相关信息的发布，并将根据各省指示逐步辐射全国，以便公众及时掌握疫情信息，做好防护措施。

据悉，墨迹天气是国家预警中心的长期合作伙伴，共计服务6.5亿用户，能够辐射到庞大的C端用户，对疫情预警及防护信息发布有着重要的助力作用。在疫情预警期间，墨迹天气一直积极践行企业社会责任，密切关注全国疫情变化态势，本次携手国家预警中心，墨迹天气将逐步加大信息的传播力度，同时也将分时段、分区域的向平台6.5亿用户提供定点推送疫情实况，疫情防护措施，自我保护指南等信息，切实做到信息及时发布，为疫情防控的信息传播作出力所能及的贡献。

据悉，此前，墨迹天气已先后联合新浪、平安好医生、阿里巴巴旗下智能搜索平台夸克、百度地图等多家互联企业共同推出疫情信息、防护专题、在线义诊、同行程查询、实时路况及迁徙地图等多个不同角度的功能，平台用户在查询天气的同时也能够实时、便捷的了解疫情及人群的流动趋势，为返程期间公众平安出行及疫情防范提供支持。

(责编：刘卿、孙博洋)


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