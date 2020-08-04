黑龙江省市场监管局抽检318批次食品6批次不合格

人民网哈尔滨8月3日电 近期，黑龙江省市场监督管理局组织完成了食品安全监督抽检任务318批次，涉及餐饮食品、酒类、糕点等9类食品。根据食品安全国家标准检验和判定，其中合格样品312批次，不合格样品6批次。发现的主要问题是食品添加剂超范围超限量使用、质量指标与标签标示值不符。

一、食品添加剂超范围超限量使用

（一）双鸭山市尖山区陈计卷饼人家饭店销售的标称沙岗张三白酒生产的玉米纯粮小烧（购进日期2020年4月23日），甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）不符合食品安全国家标准规定。检验机构为黑龙江省华测检测技术有限公司。

（二）集贤县贵宾名酒行销售的标称黑龙江古泉王酒业有限公司生产的黑龍江老窖（三年窖藏）（生产日期2010年1月21日），甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）不符合食品添加剂使用卫生标准规定。检验机构为哈尔滨市产品质量监督检验院。

（三）北安市大地酒业销售的标称黑龙江农垦雁窝岛集团酿酒有限公司生产的雁窝岛世纪酒（白酒）（生产日期2010年9月3日），甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）不符合食品添加剂使用卫生标准规定。检验机构为哈尔滨市产品质量监督检验院。

（四）黑河市安德烈溢香甜食品有限公司生产的优素ZOZ俄式果仁列巴（核桃仁、葡萄干）、优素ZOZ俄式果仁列巴（核桃仁）（生产日期2020年6月6日），脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）不符合食品安全国家标准规定。检验机构为农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）。

二、食品添加剂超范围使用、质量指标与标签标示值不符问题

集贤县贵宾名酒行销售的标称黑龙江省红兴隆农垦小清河酿酒厂生产的金榜题名酒（生产日期2011年2月18日），甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）不符合食品添加剂使用卫生标准规定，酒精度不符合产品标签标示值。检验机构为哈尔滨市产品质量监督检验院。

对抽检中发现的不合格食品，省市场监管局已责成辖区市场监管部门立即组织开展核查处置工作，查清产品流向，采取下架、召回等风险控制措施，对违法违规行为依法查处，并将采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。省市场监管局提示消费者：在购买到或在市场上发现不合格食品，请拨打当地12315投诉举报电话进行投诉或举报。（杨雪楠、纪祥勇）