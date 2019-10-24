我国古代养生家十分重视对头部的护养，提出了头部不要过暖和注意避风的观点，如今可结合现代医学的知识，正确对头部进行保养。

头不宜过暖 头为诸阳之会，阳气十分旺盛，为了保持头部阴阳之气的平衡，促进脑的健康，不宜过暖。《老老恒言》说：“阳气至头而极，宁少冷，勿过热。”

古人的意思并不是说头部不要保暖，越冷越好，而是应顺应人体的自然调节，以达到平衡。现代生理学研究表明，头部血流旺盛，每26秒钟血液要从头部循环一周，因此，头部的血液流动完全可以达到调节人体热量的作用。头部过暖的情况容易出现在冬季，外界气温低，人们身上穿的衣服本来就很厚，如果帽子过厚，头部的温度就会升高，温暖的环境让人产生依赖，不愿把帽子拿掉，久而久之，头部的抗寒能力下降，稍不留意就容易受寒。所以隆冬、初春除了耳朵要保护好外，头不宜过暖，特别是对于小儿来说，不能过分保护，要锻炼身体的抗寒能力。另外，头部保持相对低的温度，有利于头脑保持清醒，有利于提高学习和工作效率。可见，古人提出的“宁少冷，勿过热”的观点还是很有深意的。

头宜避风 头部因其位最高，处于阳位，而风邪有“易袭阳位”的特点，因此，头部容易感受风邪，所以要注意保护头部，防止风邪侵入。丘处机《摄生消息论》说：“头为诸阳之总，尤不可风处卧，伤其脑户。”《老老恒言》也说：“窗隙门隙之风，其来甚微，然逼于隙而出，另有一种冷气，分外尖利，譬之暗箭焉，中人于不及备，则所伤更甚。”可见，睡觉不可卧于有风之处，特别是头不能冲着门窗有小隙漏风处，以免脑部伤风，这对于年老体弱者尤为重要。此外，在刚洗完澡之后，头皮腠理开泄、汗孔开张之时，亦应注意避风。

现代生理学认为，人体头部的皮肤较其他部位的要厚而致密一些，血管及淋巴极为丰富，其中含大量皮脂腺、汗腺和毛囊。因此，当人们大量运动或洗澡洗头之后，头部很容易出汗而使热量蒸发。在热量蒸发的同时，由于空气对流，风寒极易乘机侵入人体。

除了头部防风御寒，还可以通过按摩的方法进行头部养护，促进头部血液循环，从而增强机体抗邪防病能力。以下介绍两种简单有效的保健操。

头顶部保健操 取坐立位，头部略为后仰，用自己双手中指指腹先在印堂穴（位于鼻根处，两眉心中间）按压几次后，用双手拇指尖支撑固定在太阳穴并配合中指推拿而沿耳前移动，中指沿印堂、百会（两耳尖连线的中点）、枕骨后的方向做环形按揉推拿。当按揉至枕骨后时，依此方法沿原路线返回到印堂，一来一去为1个运动式，每次可行20～30个运动式。

头面部保健操 取坐位，双手五指并拢，用手指指腹双侧同时进行，先由前额部开始沿眉迹向后至发际，然后由发际向前到下眼睑等处循环数遍。依此路线用四指指腹做按揉10～15遍。