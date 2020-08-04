国家卫健委：8月3日新增确诊病例36例 其中本土病例新疆28例、辽宁2例

人民网北京8月4日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至8月3日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例36例，其中境外输入病例6例（广东4例，上海1例，四川1例），本土病例30例（新疆28例，辽宁2例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例17例，解除医学观察的密切接触者547人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例97例（其中重症病例2例），现有疑似病例5例。累计确诊病例2098例，累计治愈出院病例2001例，无死亡病例。

情况显示，截至8月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例800例（其中重症病例36例），累计治愈出院病例79030例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84464例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者792481人，尚在医学观察的密切接触者21743人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者21例（境外输入12例）；当日转为确诊病例2例（境外输入1例）；当日解除医学观察12例（境外输入1例）；尚在医学观察无症状感染者264例（境外输入112例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例4109例。其中，香港特别行政区3589例（出院2037例，死亡38例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区474例（出院441例，死亡7例）。