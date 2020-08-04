同心抗疫　内地医者驰援香江

8月2日，来自广东省各医院的“内地核酸检测支援队”的7名“先遣队”队员在深圳湾口岸出发前和送行人员合影。

新华社记者 邓华摄

香港亚洲国际博览馆“方舱医院”病房。

新华社记者 吴晓初摄

香港新冠肺炎疫情严峻，陷入焦虑的市民神经紧绷，近日终于迎来了越来越多的好消息。驰援消息在本地电视新闻循环播报，各类新闻APP纷纷置顶，香港疫情有多严峻，人们对这样的好消息就有多期盼。

形势严峻：

半月确诊数超上半年

截至8月3日，香港新冠肺炎确诊病例已达3590宗，死亡人数增至37人，更有连续12日单日确诊病例数破百。过去半个月，香港新增的确诊病例比今年上半年确诊的总数还要多。

确诊病例突然增加，对公立医疗系统构成巨大压力。“现在每天都有突发病症，医院负压病床已经差不多饱和了。”香港医院管理局主席范鸿龄表示，这一波疫情与上半年最大的不同在于高龄病人多，老人治疗比较困难，住院的日子也比较长。

由于公立医院隔离床位不足，不少确诊患者被滞留小区等候入院，曾有患者苦等一星期还未能入院。个别未及时收治的轻症感染者又传染了多个密切接触者，社区传播风险大增。香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君坦言，目前约有一半病例的感染源头不明，说明社区中的隐形感染者仍然很多，即使一直做追踪、隔离，成效也有限。

找出隐形感染者，关键是开展核酸检测。但香港核酸检测能力不足，已成为制约香港疫情防控的一大短板。政府虽想方设法动员检测力量，仍供不应求。有市民反映，到医院预约却被告知最快要到7日后才可以做检测。

“我们原来的设备是打算每天做2500个测试的，现在已增加到每天6000个，检验人员差不多24小时工作了。”范鸿龄说，香港对外联系密切，难保不会出现新一波暴发，一定要做最坏的打算。“目前最重要的是中央派人到香港，帮助香港建立内地模式的临时医院，并希望能够建造多间方舱医院，让病床数目能快速增长。”

雪中送炭：

香港各界欢迎内地医者

应特区政府请求，在中央统筹部署和指挥下，国家卫生健康委迅速组建“内地核酸检测支持队”和“内地方舱医院支持队”准备赴港，协助特区政府抗疫。

消息传出，香港各界热烈欢迎。8月2日，7名“先遣队”队员抵港后，香港中联办副主任仇鸿、特区政府食物及卫生局局长陈肇始和政制及内地事务局局长曾国卫等到住地迎接，香港民建联、工联会和“全港社区抗疫连线”的代表向“先遣队”队员献花。在位于亚洲国际博览馆的“港版方舱医院”外，有市民举起写有“感谢祖国，感谢国家医疗队”“国家医疗队助港抗疫”等标语牌，欢迎驰援香江的内地医者。

“香港目前检测量需求庞大，内地派遣团队援助，有助香港大幅增加检测量。”陈肇始表示，追踪检测和检疫隔离是香港当下防疫重点，有了内地的支持，便可以对重点人群和高危职业做额外检测，“期待在中央政府的支持下，全城同心抗疫，尽快遏止严峻疫情”。

针对中央助港抗疫，香港少数人竟抛出各式各样的奇谈怪论，甚至造谣污蔑，为社会各界所不齿。香港护士总工会向全体医疗人员发紧急呼吁，认为医护应理解专业操守要求，同心抗疫，应以正向开放态度对待事件，以有利抗疫及社会稳定为最大考虑。全国政协副主席梁振英也在社交媒体上发文表示，防疫抗疫不仅是市民的健康问题，亦关乎市民生计、企业存亡，如果香港长时间因为疫情成为经济孤岛，香港人的生活只会雪上加霜，有些行业会一蹶不振，“请反对中央支持香港抗疫的人‘高抬贵手’。”

义无反顾：

全力以赴助港抗疫

“内地核酸检测支援队”由广东省卫健委从省内20余家公立医院选派的约60名临床检验技术人员组成，曾担任广东省支援武汉医疗队总指挥的余德文再挑重担，担任领队。“7月25日收到电话，领导查问能否带队香港提供协助，我第一时间就说没有什么困难，我可以去。”余德文说，我们来港与香港同胞一起面对疫情，希望以最专业态度做好检测，“香港有需要我们协助的，我们必须义无反顾。”

余德文带领的团队近日在忙准备工作。“从设备、仪器物资到个人防护用品都做了详细准备，首先会在短期内提升检测能力，根据香港的计划来确保任务的完成。”余德文表示，庞大的检测量是个挑战，而香港的政策法律规章制度与内地不同，需要开展相关培训。他相信，“内地核酸检测支援队”与内地机构一起，可在短时间大幅提升检测能力，“力争每天的检测通量，起码要达到十几二十万人，甚至更多”。

与此同时，由湖北省武汉市选派的6名有“方舱医院”实战经验的专家组成的“内地方舱医院支持队”也待命出发。“我们经历过从设计到管理整个过程，在武汉战疫过程中也取得了很好的成效。”支持队队长万军目前担任武汉大学人民医院副院长、武昌方舱医院院长。武汉抗疫时，武汉大学人民医院接管的武昌方舱医院，是武汉市首批建设、第一个收治轻症新冠肺炎患者的方舱医院。万军表示，为了做好相关准备工作，他们重新整理了武汉抗疫的经验，并学习了香港的医疗规范制度，“此次支援香港，既要把武汉‘方舱医院’的经验带过去，也要传递中央政府和全国人民的深情厚谊，我们感到责任重大。”

（本报香港8月3日电）