热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

香港教育局：学校可按计划开学 面授课程继续暂停

2020年08月04日08:26 来源：中国新闻网

香港特区政府教育局局长杨润雄3日召开记者会，宣布全港学校可按照原定日期展开新学年，但基于疫情严重，所有面授课程和校内活动将继续暂停。

8月3日，香港特区政府教育局局长杨润雄于记者会上宣布，全港学校可按原先拟定的日期展开新学年，但所有面授课程及校内活动要暂停，直至另行通知。图为记者会现场。 中新社记者 秦楼月 摄

杨润雄表示，预计疫情会持续一段时间，甚至跨越暑假，但学校和家长均普遍希望可以在假期后早日让学生重新学习。因此，教育局决定，全港学校可按照原定日期展开新学年，包括一般在8月开学的国际学校和幼稚园、9月开学的中小学和特殊学校。

不过，基于疫情严重，所有面授课程和校内活动，将会暂停，直至另行通告。有关安排适用于提供非正规课程的学校，包括补习学校。

在这期间，学校可用其他模式，包括网上课程进行教学。杨润雄表示，在过去几个月的停课期间，相信学校在帮助学生在家学习方面累积了相当的经验，相信在新学年也会以不同形式带动学生在家学习，教育局会继续为学校提供支援。

杨润雄又指，新学年开始后，学校必须保持校舍开放，让家中缺人照顾的学生回校，学校也要安排适当人手照顾他们，处理基本、必须的工作和家长的查询。

杨润雄表示，部分教职员或需要回校预备网上教学和处理相关工作，学校在安排职员回校时，应以适量、适切和避免集体聚集为原则，回校工作的员工也应尽量保持社交距离，做足防疫措施。

他续指，教育局会继续留意疫情发展，听取卫生专家意见，也跟学界保持紧密沟通，当疫情减退时会尽快公布回校上课的日期和安排。他表示，现时很难确定恢复面授课程的具体日期，需因应疫情发展而定。而当有条件恢复面授课程时，他相信分阶段恢复的方式较为稳妥。(记者 韩星童)

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn