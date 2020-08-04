香港教育局：学校可按计划开学 面授课程继续暂停

香港特区政府教育局局长杨润雄3日召开记者会，宣布全港学校可按照原定日期展开新学年，但基于疫情严重，所有面授课程和校内活动将继续暂停。

8月3日，香港特区政府教育局局长杨润雄于记者会上宣布，全港学校可按原先拟定的日期展开新学年，但所有面授课程及校内活动要暂停，直至另行通知。图为记者会现场。 中新社记者 秦楼月 摄

杨润雄表示，预计疫情会持续一段时间，甚至跨越暑假，但学校和家长均普遍希望可以在假期后早日让学生重新学习。因此，教育局决定，全港学校可按照原定日期展开新学年，包括一般在8月开学的国际学校和幼稚园、9月开学的中小学和特殊学校。

不过，基于疫情严重，所有面授课程和校内活动，将会暂停，直至另行通告。有关安排适用于提供非正规课程的学校，包括补习学校。

在这期间，学校可用其他模式，包括网上课程进行教学。杨润雄表示，在过去几个月的停课期间，相信学校在帮助学生在家学习方面累积了相当的经验，相信在新学年也会以不同形式带动学生在家学习，教育局会继续为学校提供支援。

杨润雄又指，新学年开始后，学校必须保持校舍开放，让家中缺人照顾的学生回校，学校也要安排适当人手照顾他们，处理基本、必须的工作和家长的查询。

杨润雄表示，部分教职员或需要回校预备网上教学和处理相关工作，学校在安排职员回校时，应以适量、适切和避免集体聚集为原则，回校工作的员工也应尽量保持社交距离，做足防疫措施。

他续指，教育局会继续留意疫情发展，听取卫生专家意见，也跟学界保持紧密沟通，当疫情减退时会尽快公布回校上课的日期和安排。他表示，现时很难确定恢复面授课程的具体日期，需因应疫情发展而定。而当有条件恢复面授课程时，他相信分阶段恢复的方式较为稳妥。(记者 韩星童)