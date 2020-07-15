香港教育局收紧防疫安排 15日起暂停所有校内活动两周

中新网7月14日电 据香港《星岛日报》网站报道，鉴于疫情有继续扩散迹象，为进一步保障学生、教职员以及公众的健康及安全，香港教育局经通盘考虑及咨询专家意见后，决定进一步收紧多项措施，包括暂停所有校内活动两周等。

收紧的措施包括：学校要尽快就考试作应变安排，在2、3天内完成所有考试、或延后/取消部分考试，以便尽早开始放暑假；除考试外，学校要由15日起暂停所有校内活动两个星期，包括所有级别的补课及课外活动，直至7月28日为止。在此期间，如非必要，所有学生不应回校。学校在原定暑假开始前的日期，应继续保持校舍及宿舍开放，以照顾有需要回校或留宿的学生。

而学校在进行考试时，必须采取充足的卫生防疫措施，包括座位之间要有适当距离、教职员及学生要佩戴口罩、测量体温、避免人群聚集等。此外，学校只可使用半天进行考试。

香港教育局指，明白学校、老师及同学经历了多个月的停课，经多番忍耐和努力，自5月底才分阶段复课。然而复课不久，因为本地疫情再次转差，学校又需要提早放暑假，老师及同学难免会感到失望和无奈，希望同学能放松心情、保持身心健康，并适当进行家中学习，待疫情发展较为稳定后，再迎接新学年的来临。同时学校应为有需要的学生提供适当的学习及情绪上的支援。

此外，教育局会与卫生专家及业界保持紧密联系，并因应疫情发展，尽快敲定并公布新学年的相关安排。