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痛经难忍？看中医如何“针”服

2020年08月04日08:19 来源：人民网-人民健康网

编者按：每个月总有那么几天，女性朋友们都会被痛经所困扰，北京中医药大学东方医院妇科医生仰艳表示，疼痛可出现在行经前后或经期，规律性发作，主要集中在下腹部，常呈痉挛性，通常还伴随有其他症状，包括腰腿痛、头疼、乏力、恶心、呕吐、腹泻、腹胀等。为什么会痛经？有什么治疗方法吗？如何预防痛经发生？仰艳医生给予一一解答。

什么是痛经？

痛经是指伴随着月经的疼痛，疼痛可以出现在行经前后或经期，规律性发作，主要集中在下腹部，常呈痉挛性，通常还伴随有其他症状，包括腰腿痛、头疼、乏力、恶心、呕吐、腹泻、腹胀等。

痛经是育龄期妇女常见的疾病，发生率很高，我国1980年全国抽样调查结果表明痛经发生率为33.19%。

痛经分为原发性和继发性两种，原发性痛经是指不伴有盆腔疾病的单纯性功能性痛经，继发性痛经是指因盆腔器质性疾病如子宫内膜异位症、子宫腺肌症以前的痛经。由于导致继发性痛经的病因各不相同，其治疗主要是针对病因进行治疗，我们主要讨论原发性痛经。

为什么会痛经？

子宫内膜是合成前列腺素（PG）的主要场所，子宫合成和释放PG过多是导致痛经的主要原因。PG的增多不仅可以刺激子宫肌肉过度收缩，导致子宫缺血，并且使神经末梢对痛觉刺激敏感化，使痛经阈值降低。

如何治疗痛经？

轻度痛经时可卧床休息，热敷下腹部。

无法忍受的痛经可选择药物治疗，主要包括非甾体类抗炎药和避孕药两类。非甾体抗炎药其作用机制是通过阻断环氧化酶通路，抑制PG合成，使子宫张力和收缩力下降，达到止痛效果。避孕药适用于需要采取避孕措施的痛经病人，可以有效缓解原发性痛经，其主要是通过抑制子宫内膜生长、抑制排卵、降低前列腺素等缓解痛经症状。适当运用止痛药可以明显减轻子宫平滑肌痉挛，但在此强调合理规范用药，请咨询专业人士后再行使用。

痛经的中医疗法

中医认为痛经主要是由于“气血运行不畅，不通则痛”及“气血亏虚或肾气不足，胞宫失于濡养，不荣则痛”引起的，因此一般以通调气血或益气养血补肾为主要治疗原则。

出自清代王清任的《医林改错》，被誉为“调经种子第一方”的少腹逐瘀汤，也是临床上治疗痛经的常用方药。

针灸/穴位按摩治疗：针灸经络穴位可起到活血化瘀、疏经通络，运行气血、抵御外邪等诸多疗效。临床治疗痛经常选穴位如三阴交、足三里、合谷、子宫等。

穴位贴敷治疗：是将中药熬成膏剂或将中药药粉研末直接贴敷于穴位，用于治疗疾病的一种无创无痛穴位疗法常用穴位神阙、子宫、八髎穴。

此外，还可以选择中药足浴及耳穴压丸疗法等。

如何预防痛经？

(1)平时适量运动，注意休息，注意小腹、脚踝、腰骶部位的保暖。

(2)经期及经期前后避免进食冰镇及寒凉的食物，冰汽水、冰奶茶、冰淇淋都不可以贪吃哦，葡萄、梨等寒性水果也要尽量少吃。

(3)痛经时热敷可以缓解痛经的女孩子，可以在来例假前预防性喝红糖姜汤，怕长胖的女孩子可以只喝姜汤，多喝热水真的有用。如能睡前配合热水泡脚效果更佳。

(4)必要时可以采用针灸和中药内服调理身体。

(责编：李轶群、许晓华)


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