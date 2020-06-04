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6月，和“盛夏的果实”赴一场甜蜜之约

2020年06月04日08:34 来源：中国妇女报

夏天是什么味道的？用一句歌词说就是：酸酸甜甜都是你！

又到了初夏水果季，如果去菜市场你会被五彩缤纷的应季水果吸引而迈不开步伐。那天我买了粒粒饱满、汁液欲滴的东魁杨梅和紫色桑葚，还有黄橙橙上带着红晕的甜杏儿、水晶樱桃以及憨态可掬的山竹，可谓“甜甜蜜蜜”地满载而归。

6月5日就是芒种了，标志着盛夏将至，雨量增多，故芒种前后有所谓的“霉雨天”。由于此时江南梅子开始成熟，因此“霉雨天”又称作“梅雨天”。也难怪宋代诗人杨万里感叹:“梅出稽山世少双，情知风味胜他杨。”夏日热浪滚滚，人们通常会产生食欲不振、心火旺盛及四肢困倦等健康问题，此时那些酸酸甜甜、秀色可餐的各种应季水果，可以说是来拯救我们胃口、复活元气的甜蜜“伴侣”。宋代诗人陆游因此诗云：“槐柳成阴雨洗尘，樱桃乳酪并尝新。古来江左多佳句，夏浅胜春最可人。”

民间历来就将樱桃、梅子和枇杷统称为“初夏三友”，它们不仅色美味鲜，也极富药用价值。“樱桃真小子，龙眼是凡姿。橄榄为下辈，枇杷作客儿。”宋代田从易的这首小诗可谓生动描摹了一幅初夏的缤纷水果画卷。这个6月，快来和这些“盛夏的果实”赴一场甜蜜之约吧，同时也开启一个清新甜美的活力之夏。

(责编：许心怡、崔元苑)


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