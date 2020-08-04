防疫都知道：会议室防疫要注意这些细节

近期，北京市疾控中心发布《北京日常防疫指引会议室篇》，指导复工复产后会议室的防疫工作。对于参会人员，该指引指出，有发热或呼吸道症状，特别是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的人员，不要带病参会。参会者应当熟知新冠肺炎等传染病各项预防措施，遵守会场有关规定。

指引指出，在会议室中，参会者要注意手卫生，清洁双手前不要触碰口、眼、鼻。接触公用物品或其他可能被污染的物品后必须洗手，或用免洗手消毒剂。应遵循呼吸卫生/咳嗽礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩。不随地吐痰，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。与他人保持1米以上的社交距离，做好个人防护，根据需要戴口罩，提倡自带杯具、饮具。

指引提示，会议组织者和会场工作人员应尽量减少或避免举办大型会议。会议尽可能简短，避免时间过长，倡导召开视频或电话会议，或将大的聚集会议拆分成小型会议，減少每个会场聚集的人数，减少不同会场之间的人员流动。（记者 蒋若静）